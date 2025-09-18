18+
Температура воды в Каспийском море
18.09.2025, 07:50

НПЗ в Казахстане обяжут выпускать топливо, а не «жирные фракции» на экспорт

Новости Казахстана

Министерство энергетики Казахстана разработало проект концепции, предусматривающий изменения в работе нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). С 1 января 2029 года предприятия будут обязаны выпускать не менее 45% востребованных нефтепродуктов (ГСМ) от общего объема производства. Перечень таких товаров будет определять уполномоченный орган, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Крупные заводы уже соответствуют требованиям

На трех крупнейших НПЗ страны – в Атырау, Павлодаре и Шымкенте – доля производства востребованных ГСМ (сжиженный газ, топливо классов К-4 и К-5) уже сегодня составляет от 60% до 75%.

Однако в стране функционирует более 30 мини-заводов, которые заявляют возможности переработки до 4,5 млн тонн нефти в год, но на деле выпускают продукцию-полуфабрикат, не соответствующую техрегламентам и стандартам.

Проблема мини-НПЗ: экспорт «полуфабрикатов»

По действующим нормам предприятия вправе производить топливо по собственным стандартам. В результате они выпускают жирные фракции, пригодные для дальнейшей переработки в топливо экологического класса К-4, и массово вывозят их за рубеж.

Министерство энергетики отмечает:

  • 70–90% продукции мини-НПЗ уходит на экспорт;

  • предприятия пользуются налоговыми лазейками: экспортируя «полусырье», они платят пошлины и налоги в четыре раза меньше – около 22 тыс. тенге за тонну вместо 90 тыс.;

  • при переработке 800 тыс. тонн нефти в год разница в доходах достигает 51,5 млрд тенге.

По мнению ведомства, такая деятельность противоречит стратегическим и экономическим интересам страны.

Ожидаемые эффекты от новых правил

Внедрение обязательств по выпуску востребованных ГСМ призвано:

  • снизить зависимость Казахстана от импорта топлива;

  • обеспечить бесперебойные поставки бензина, дизеля и сжиженного газа;

  • минимизировать риски дефицита, ценовых колебаний и спекуляций;

  • стимулировать развитие конкуренции среди производителей.

Минэнерго также подчеркивает, что меры повысят энергетическую, экономическую и социальную безопасность.

Международный опыт

В развитых странах НПЗ обеспечивают выпуск до 70–80% продукции, востребованной рынком. Казахстан планирует постепенно приблизиться к этим показателям.

Инвестиции и модернизация

Новые требования приведут к дополнительным затратам для малых заводов. Им придется:

  • устанавливать новое технологическое оборудование для увеличения выхода светлых ГСМ;

  • внедрять системы очистки и управления качеством;

  • сертифицировать продукцию.

По расчетам, модернизация мощностей на 100 тыс. тонн переработки обойдется примерно в $20 млн. Дополнительно ежегодное обслуживание потребует около 433 млн тенге.

Тем не менее Минэнерго уверяет, что требования выполнимы и не станут чрезмерной нагрузкой для малых НПЗ.

Рост потребления и перегрузка отрасли

В Казахстане наблюдается постоянный рост спроса на нефтепродукты:

  • бензин АИ-92: с 4,257 млн тонн в 2023 году до 4,332 млн тонн в 2024 году;

  • бензин АИ-95: с 927 тыс. тонн до 1,028 млн тонн;

  • дизельное топливо: с 5,45 млн тонн до 5,738 млн тонн.

В то же время мощности трех крупнейших НПЗ работают на пределе, что приводит к авариям и внеплановым остановкам. С 2020 по 2022 годы зафиксировано 127 таких случаев, что наносит значительный ущерб компаниям.

Заключение

Казахстанская нефтепереработка стоит на пороге серьезных реформ. Ужесточение требований к мини-НПЗ позволит укрепить внутренний рынок, уменьшить зависимость от импорта и повысить надежность поставок топлива. Однако для реализации новых правил малым предприятиям придется вложить значительные средства в модернизацию производств.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Всё просто, надо пойти по пути арабов (ОАЭ), пригласить со всего мира грамотных специалистов и пусть внедряют свои технологии, это всё равно будет дешевле чем наши крадут.
18.09.2025, 03:25
