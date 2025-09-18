Грузия рассчиталась с «историческим долгом» перед Казахстаном

Қазақ тіліне аудару

В сентябре 2025 года Грузия окончательно закрыла внешний государственный долг, накопленный в первые годы своей независимости. Среди стран-кредиторов, перед которыми у Тбилиси оставались обязательства, был и Казахстан. Об этом сообщили грузинские СМИ со ссылкой на официальные данные, передает Lada.kz со ссылкой на Sputnik Грузия.

Фото: Shutterstock

Как образовался долг

Истоки задолженности уходят в середину 1990-х годов. В тот период, когда экономика молодой грузинской республики находилась в кризисе, Казахстан предоставил финансовую помощь в размере 27,5 миллиона долларов. Средства были выданы на условиях межгосударственного займа и стали частью внешнего долга Грузии.

Реструктуризация и новые условия

К середине 2010-х годов стало ясно, что страна не в состоянии погасить обязательства в первоначальные сроки. В 2017 году Тбилиси и Астана договорились о реструктуризации долга. Учитывая тяжелую экономическую ситуацию в Грузии, Казахстан пошёл на смягчение условий.

По данным Министерства финансов Казахстана, опубликованным в 2018 году, итоговая сумма долга с учётом начисленных процентов и пересмотра графика выплат составила почти 38 миллионов долларов.

Период выплат: с 2017 по 2025 годы

Фактическое погашение началось осенью 2017 года. С тех пор правительство Грузии регулярно перечисляло взносы в адрес Казахстана и других стран-кредиторов. Весь цикл выплат был рассчитан на восемь лет — с 2017 по 2025 годы.

Финальная выплата и значение события

К сентябрю 2025 года Грузия полностью закрыла обязательства перед Казахстаном, Россией, Арменией и рядом других государств. Таким образом, был поставлен символический финал в истории долговых отношений, тянувшейся с первых лет независимости страны.

Эксперты отмечают, что этот шаг имеет не только экономическое, но и политическое значение. Завершение выплат укрепляет репутацию Грузии как надёжного партнёра и демонстрирует её готовность соблюдать финансовые обязательства даже спустя десятилетия.