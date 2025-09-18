18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.34
640.73
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.09.2025, 08:22

Грузия рассчиталась с «историческим долгом» перед Казахстаном

Новости Казахстана 0 1 496

В сентябре 2025 года Грузия окончательно закрыла внешний государственный долг, накопленный в первые годы своей независимости. Среди стран-кредиторов, перед которыми у Тбилиси оставались обязательства, был и Казахстан. Об этом сообщили грузинские СМИ со ссылкой на официальные данные, передает Lada.kz со ссылкой на Sputnik Грузия.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Как образовался долг

Истоки задолженности уходят в середину 1990-х годов. В тот период, когда экономика молодой грузинской республики находилась в кризисе, Казахстан предоставил финансовую помощь в размере 27,5 миллиона долларов. Средства были выданы на условиях межгосударственного займа и стали частью внешнего долга Грузии.

Реструктуризация и новые условия

К середине 2010-х годов стало ясно, что страна не в состоянии погасить обязательства в первоначальные сроки. В 2017 году Тбилиси и Астана договорились о реструктуризации долга. Учитывая тяжелую экономическую ситуацию в Грузии, Казахстан пошёл на смягчение условий.

По данным Министерства финансов Казахстана, опубликованным в 2018 году, итоговая сумма долга с учётом начисленных процентов и пересмотра графика выплат составила почти 38 миллионов долларов.

Период выплат: с 2017 по 2025 годы

Фактическое погашение началось осенью 2017 года. С тех пор правительство Грузии регулярно перечисляло взносы в адрес Казахстана и других стран-кредиторов. Весь цикл выплат был рассчитан на восемь лет — с 2017 по 2025 годы.

Финальная выплата и значение события

К сентябрю 2025 года Грузия полностью закрыла обязательства перед Казахстаном, Россией, Арменией и рядом других государств. Таким образом, был поставлен символический финал в истории долговых отношений, тянувшейся с первых лет независимости страны.

Эксперты отмечают, что этот шаг имеет не только экономическое, но и политическое значение. Завершение выплат укрепляет репутацию Грузии как надёжного партнёра и демонстрирует её готовность соблюдать финансовые обязательства даже спустя десятилетия.

18
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Очень рад за Грузию и мои поздравления. Хоть у кого то экономика встаёт на ноги. А мы так и будем жить обещаниями о светлом будущем.
18.09.2025, 06:46
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?