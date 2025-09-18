Казахстан «раздает деньги» даже тем, кто уволился сам – что важно знать безработным

Қазақ тіліне аудару

Министерство труда и социальной защиты населения разъяснило порядок получения социальной выплаты гражданами, потерявшими работу. Данный механизм уже помог тысячам казахстанцев поддержать доход в период безработицы, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

©️ ktk.kz

Сколько казахстанцев уже получили выплаты

По данным Минтруда, в 2025 году выплаты по случаю потери работы получили более 264 тысяч человек, некоторые из них – дважды. Средний размер выплаты на одного человека составил 317 тысяч тенге.

"По состоянию на 1 сентября 2025 года численность получателей СВпр из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 264,3 тыс. человек. При этом 212,8 тыс. граждан получили выплаты именно в этом году, на общую сумму 84 млрд тенге", – отметили в ведомстве.

Однако важно помнить: социальная выплата назначается только тем, кто уплачивал соцотчисления в ГФСС не менее шести месяцев.

Кто может претендовать на выплату

Соцвыплата положена даже тем, кто уволился по собственному желанию – причина увольнения влияет лишь на срок выплаты, но не на право её получения.

Согласно законодательству, срок выплаты зависит от стажа участия в системе соцстрахования и дохода за последние 24 месяца:

1 месяц – при соцотчислениях 6–12 месяцев

2 месяца – 12–24 месяца

3 месяца – 24–36 месяцев

4 месяца – 36–48 месяцев

5 месяцев – 48–60 месяцев

6 месяцев – более 60 месяцев

Выплата не покрывает весь утраченный доход – она составляет до 45% от среднемесячного заработка, учитывая ограничения ГФСС: ежемесячный объект исчисления соцотчислений не превышает 7 МЗП (в 2025 году – 595 000 тенге).

Ограничения и особенности

Если человек работал в нескольких местах и потерял не все рабочие места, соцвыплата не назначается.

Назначение СВпр возможно только при полной потере работы .

Выплата может быть оформлена повторно, с перерасчетом срока и суммы в зависимости от стажа и предыдущих выплат.

Как оформить выплату

Авторизоваться на eGov.kz. В разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу». Заполнить заявку онлайн и подписать её ЭЦП.

После регистрации карьерный центр предложит вакансии, и заявителю нужно пройти несколько собеседований. Если подходящей работы не найдено, статус безработного присваивается в течение 3 рабочих дней, и соцвыплата оформляется автоматически.

Альтернативно регистрацию можно пройти через электронную биржу труда enbek.kz, полностью дистанционно.

Важно: получение СВпр доступно только тем, кто официально зарегистрирован в системе обязательного соцстрахования как безработный.

Автоматическое назначение выплат

При наличии сведений о регистрации в системе безработных информационная система МТСЗН направляет SMS на мобильный телефон с предложением согласия на выплату. После подтверждения соцвыплата назначается автоматически.

"Соцвыплата на случай потери работы осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного во время поиска работы", – уточнили в Минтруда.

Пример расчета выплаты

ГФСС приводит пример:

Стаж участия в системе – 85 месяцев

Доход за первый год – 150 000 тенге (после вычета соцотчислений – 135 000 тенге)

Доход за второй год – 200 000 тенге (после вычета – 180 000 тенге)

Среднемесячный доход (СМД):

(12×135000+12×180000)/24=157500тенге(12×135 000 + 12×180 000) / 24 = 157 500 тенге(12×135000+12×180000)/24=157500тенге

Соцвыплата (СВпр):

СМД×45СМД × 45% × коэффициент стажа (КСУ = 1,04) = 157 500 × 0,45 × 1,04 ≈ 73 710 тенгеСМД×45

После удержания 10% пенсионных взносов на счет получателя поступит 66 339 тенге ежемесячно.

Рекомендации экспертов

Регулярно проверять уплату соцотчислений работодателем.

Немедленно обращаться за статусом безработного после увольнения.

Срок обращения за СВпр не должен превышать 12 месяцев с момента регистрации в системе.

Эксперты подчёркивают: своевременное обращение позволяет сохранить максимальный размер выплат, так как расчет ведется исходя из доходов за последние 24 месяца.