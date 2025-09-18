18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.09.2025, 09:50

Казахстан «раздает деньги» даже тем, кто уволился сам – что важно знать безработным

Новости Казахстана

Министерство труда и социальной защиты населения разъяснило порядок получения социальной выплаты гражданами, потерявшими работу. Данный механизм уже помог тысячам казахстанцев поддержать доход в период безработицы, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

©️ ktk.kz
©️ ktk.kz

Сколько казахстанцев уже получили выплаты

По данным Минтруда, в 2025 году выплаты по случаю потери работы получили более 264 тысяч человек, некоторые из них – дважды. Средний размер выплаты на одного человека составил 317 тысяч тенге.

"По состоянию на 1 сентября 2025 года численность получателей СВпр из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 264,3 тыс. человек. При этом 212,8 тыс. граждан получили выплаты именно в этом году, на общую сумму 84 млрд тенге", – отметили в ведомстве.

Однако важно помнить: социальная выплата назначается только тем, кто уплачивал соцотчисления в ГФСС не менее шести месяцев.

Кто может претендовать на выплату

Соцвыплата положена даже тем, кто уволился по собственному желанию – причина увольнения влияет лишь на срок выплаты, но не на право её получения.

Согласно законодательству, срок выплаты зависит от стажа участия в системе соцстрахования и дохода за последние 24 месяца:

  • 1 месяц – при соцотчислениях 6–12 месяцев

  • 2 месяца – 12–24 месяца

  • 3 месяца – 24–36 месяцев

  • 4 месяца – 36–48 месяцев

  • 5 месяцев – 48–60 месяцев

  • 6 месяцев – более 60 месяцев

Выплата не покрывает весь утраченный доход – она составляет до 45% от среднемесячного заработка, учитывая ограничения ГФСС: ежемесячный объект исчисления соцотчислений не превышает 7 МЗП (в 2025 году – 595 000 тенге).

Ограничения и особенности

  • Если человек работал в нескольких местах и потерял не все рабочие места, соцвыплата не назначается.

  • Назначение СВпр возможно только при полной потере работы.

  • Выплата может быть оформлена повторно, с перерасчетом срока и суммы в зависимости от стажа и предыдущих выплат.

Как оформить выплату

  1. Авторизоваться на eGov.kz.

  2. В разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу».

  3. Заполнить заявку онлайн и подписать её ЭЦП.

После регистрации карьерный центр предложит вакансии, и заявителю нужно пройти несколько собеседований. Если подходящей работы не найдено, статус безработного присваивается в течение 3 рабочих дней, и соцвыплата оформляется автоматически.

Альтернативно регистрацию можно пройти через электронную биржу труда enbek.kz, полностью дистанционно.

Важно: получение СВпр доступно только тем, кто официально зарегистрирован в системе обязательного соцстрахования как безработный.

Автоматическое назначение выплат

При наличии сведений о регистрации в системе безработных информационная система МТСЗН направляет SMS на мобильный телефон с предложением согласия на выплату. После подтверждения соцвыплата назначается автоматически.

"Соцвыплата на случай потери работы осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного во время поиска работы", – уточнили в Минтруда.

Пример расчета выплаты

ГФСС приводит пример:

  • Стаж участия в системе – 85 месяцев

  • Доход за первый год – 150 000 тенге (после вычета соцотчислений – 135 000 тенге)

  • Доход за второй год – 200 000 тенге (после вычета – 180 000 тенге)

Среднемесячный доход (СМД):
(12×135000+12×180000)/24=157500тенге(12×135 000 + 12×180 000) / 24 = 157 500 тенге(12×135000+12×180000)/24=157500тенге

Соцвыплата (СВпр):

СМД×45СМД × 45% × коэффициент стажа (КСУ = 1,04) = 157 500 × 0,45 × 1,04 ≈ 73 710 тенгеСМД×45

После удержания 10% пенсионных взносов на счет получателя поступит 66 339 тенге ежемесячно.

Рекомендации экспертов

  • Регулярно проверять уплату соцотчислений работодателем.

  • Немедленно обращаться за статусом безработного после увольнения.

  • Срок обращения за СВпр не должен превышать 12 месяцев с момента регистрации в системе.

Эксперты подчёркивают: своевременное обращение позволяет сохранить максимальный размер выплат, так как расчет ведется исходя из доходов за последние 24 месяца.

7
5
1
Комментарии

2 комментарий(ев)
karabalkin
karabalkin
66 тысяч тенге = закупиться продуктами на недели полторы/две на пару человек.
18.09.2025, 19:16
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Из статьи можно сделать вывод: экономика Казахстана тяжело больна.
18.09.2025, 06:43
