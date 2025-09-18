Шухрат Ибрагимов одержал победу в судебном споре с акционерами Евразийской финансовой компании

Қазақ тіліне аудару

В Алматы завершился очередной этап корпоративного спора вокруг «Евразийской финансовой компании» (ЕФК). Специализированный межрайонный экономический суд признал правомерными требования бизнесмена Шухрата Ибрагимова и обязал ЕФК исполнить решения совета директоров, принятые летом 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Шухрат Ибрагимов. Фото: erg.kz

Решения совета директоров признаны законными

Суд постановил:

утвердить финансовую отчётность «Евразийского банка» и «Евразийского капитала» за 2024 год, проверенную аудиторской компанией KPMG ;

реализовать кадровые назначения, включая избрание в совет директоров банка Ерлана Мусина и Жанботы Бекенова ;

прекратить полномочия Инессы Ким и назначить Жанботу Бекенова исполнительным органом ЕФК.

Таким образом, состав совета директоров «Евразийского банка» был закреплён в следующем виде: Шухрат Ибрагимов, Виталий Репей, Арман Нурушев, Ерлан Мусин и Жанбота Бекенов.

Иски Патоха и Мунисы Шодиевых отклонены

Противоположную позицию в конфликте занимал совладелец ЕФК, 72-летний Патох Шодиев. Он требовал признать недействительными решения совета директоров, а также взыскать с компании компенсацию в размере 1 млн тенге за «моральный ущерб».

Однако суд отклонил его иск в полном объёме. Аналогичное решение было вынесено и по делу его дочери Мунисы Шодиевой, подававшей иск против Шухрата Ибрагимова и члена совета директоров Андрея Копова.

Подтверждение позиции Ибрагимова

Решение суда фактически стало признанием правоты Шухрата Ибрагимова. Его требования об исполнении решений совета директоров были подтверждены, а судебные расходы возложены на ЕФК в его пользу.

Корпоративный конфликт на фоне смены поколений

История конфликта обострилась после смерти в марте 2025 года Александра Машкевича, одного из основателей Eurasian Resources Group (ERG). Его уход вызвал разговоры о возможной смене состава акционеров и интересе зарубежных инвесторов.

Шухрат Ибрагимов, возглавивший ERG в октябре 2024 года, трижды блокировал проведение собраний акционеров, настаивая на законности решений совета директоров. Шодиев, напротив, добивался их отмены и требовал очного собрания акционеров. Теперь же судебное решение в Алматы закрепило преимущество позиции Ибрагимова.

Возможность апелляции

Согласно законодательству Казахстана, стороны, не согласные с вердиктом, вправе обжаловать его в Алматинском городском суде в течение месяца с момента вынесения окончательного решения.

Кто владеет ЕФК сегодня

По данным официального сайта компании, её акционерами остаются:

Мукадасхан Ибрагимова (супруга покойного Алиджана Ибрагимова),

Патох Шодиев ,

Александр Машкевич (его имя по-прежнему фигурирует в документах).

Каждый из них владеет 33,3% долей бизнеса.