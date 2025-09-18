18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.34
640.73
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.09.2025, 10:48

Шухрат Ибрагимов одержал победу в судебном споре с акционерами Евразийской финансовой компании

Новости Казахстана 0 1 034

В Алматы завершился очередной этап корпоративного спора вокруг «Евразийской финансовой компании» (ЕФК). Специализированный межрайонный экономический суд признал правомерными требования бизнесмена Шухрата Ибрагимова и обязал ЕФК исполнить решения совета директоров, принятые летом 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Шухрат Ибрагимов. Фото: erg.kz
Шухрат Ибрагимов. Фото: erg.kz

Решения совета директоров признаны законными

Суд постановил:

  • утвердить финансовую отчётность «Евразийского банка» и «Евразийского капитала» за 2024 год, проверенную аудиторской компанией KPMG;

  • реализовать кадровые назначения, включая избрание в совет директоров банка Ерлана Мусина и Жанботы Бекенова;

  • прекратить полномочия Инессы Ким и назначить Жанботу Бекенова исполнительным органом ЕФК.

Таким образом, состав совета директоров «Евразийского банка» был закреплён в следующем виде: Шухрат Ибрагимов, Виталий Репей, Арман Нурушев, Ерлан Мусин и Жанбота Бекенов.

Иски Патоха и Мунисы Шодиевых отклонены

Противоположную позицию в конфликте занимал совладелец ЕФК, 72-летний Патох Шодиев. Он требовал признать недействительными решения совета директоров, а также взыскать с компании компенсацию в размере 1 млн тенге за «моральный ущерб».

Однако суд отклонил его иск в полном объёме. Аналогичное решение было вынесено и по делу его дочери Мунисы Шодиевой, подававшей иск против Шухрата Ибрагимова и члена совета директоров Андрея Копова.

Подтверждение позиции Ибрагимова

Решение суда фактически стало признанием правоты Шухрата Ибрагимова. Его требования об исполнении решений совета директоров были подтверждены, а судебные расходы возложены на ЕФК в его пользу.

Корпоративный конфликт на фоне смены поколений

История конфликта обострилась после смерти в марте 2025 года Александра Машкевича, одного из основателей Eurasian Resources Group (ERG). Его уход вызвал разговоры о возможной смене состава акционеров и интересе зарубежных инвесторов.

Шухрат Ибрагимов, возглавивший ERG в октябре 2024 года, трижды блокировал проведение собраний акционеров, настаивая на законности решений совета директоров. Шодиев, напротив, добивался их отмены и требовал очного собрания акционеров. Теперь же судебное решение в Алматы закрепило преимущество позиции Ибрагимова.

Возможность апелляции

Согласно законодательству Казахстана, стороны, не согласные с вердиктом, вправе обжаловать его в Алматинском городском суде в течение месяца с момента вынесения окончательного решения.

Кто владеет ЕФК сегодня

По данным официального сайта компании, её акционерами остаются:

  • Мукадасхан Ибрагимова (супруга покойного Алиджана Ибрагимова),

  • Патох Шодиев,

  • Александр Машкевич (его имя по-прежнему фигурирует в документах).

Каждый из них владеет 33,3% долей бизнеса.

3
0
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?