Солдат срочной службы найден мертвым в воинской части Алматинской области

Қазақ тіліне аудару

В Алматинской области произошло трагическое происшествие — в воинской части №01098, расположенной в Матыбулаке, погиб 19-летний солдат-срочник. Родные не верят в официальную версию о самоубийстве и требуют справедливого расследования, сообщает Lada.kz со ссылкой на centralmedia24.kz.

Фото: @enlik_kaltaeva

История братьев-близнецов

Сестра погибшего, Енлик Калтаева, рассказала, что её братьев-близнецов, Данияла и Динмухамеда Шынарбеков, призвали в армию с разницей в несколько месяцев.

Осенью 2024 года на службу отправился Даниял.

Весной 2025 года в армию призвали его брата-близнеца Динмухамеда.

Оба изначально служили в Отаре, но после принятия присяги их разделили. Даниял остался в прежней части, а Динмухамеда направили в Матыбулак, где и произошла трагедия.

Сообщение о гибели

17 сентября родственникам сообщили, что Динмухамед покончил с собой. Незадолго до этого ему исполнилось всего 19 лет.

Семья восприняла известие как шок: они уверены, что обстоятельства смерти скрываются, и версия о самоубийстве не отражает реальную картину происходящего.

Заявление семьи и обращение к президенту

В социальных сетях сестра погибшего обнародовала эмоциональное обращение:

Динмухамед был трудолюбивым, добрым, строил планы на будущее.

Родные не верят, что он мог добровольно уйти из жизни.

Семья требует от властей объективного расследования.

Енлик Калтаева подчеркнула, что семья обращается к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой взять дело под личный контроль и наказать виновных.

Проблема, выходящая за рамки одной семьи

По словам сестры, речь идёт не только о частной трагедии:

гибель молодых солдат в мирное время становится острой общественной проблемой;

государство должно обеспечить безопасность тех, кто доверил ему свою жизнь;

каждая подобная смерть вызывает вопросы о системе военной службы и уровне защиты военнослужащих.

Общественный резонанс

Смерть 19-летнего солдата вновь подняла дискуссию о безопасности и условиях службы в армии Казахстана. Родные погибшего требуют не просто ответов, но и реальных действий, чтобы подобные трагедии не повторялись.

***

Официальный комментарий пресс-службы Сухопутных войск ВС РК

17 сентября текущего года военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Гвардейского гарнизона совершил суицид путем повешения. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. По поручению Главнокомандующего Сухопутными войсками направлена специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Командование Сухопутных войск ВС РК выражает глубокое соболезнование родным и близким военнослужащего, им будет оказана вся необходимая помощь.