Отказ от алкотестера в Казахстане обернется серьезными последствиями: новые правила

С 16 сентября 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила освидетельствования водителей на предмет алкогольного или наркотического опьянения. В Министерстве внутренних дел пояснили, что изменения касаются исключительно автомобилистов и не затрагивают пешеходов или других участников дорожного движения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Проверка проводится только в отношении водителей транспортных средств.
Основанием для направления на освидетельствование является наличие внешних признаков опьянения.
Процедура освидетельствования остается прежней — принципиальных нововведений в самом порядке нет.
Главное изменение связано с юридическим оформлением: если ранее правила утверждались постановлением Правительства, то теперь они закреплены приказом Министра внутренних дел.
По словам представителей МВД, это сделано в рамках курса на децентрализацию и снижение бюрократической нагрузки, что позволяет упростить принятие подобных документов.
Водитель имеет право не соглашаться на проверку с помощью алкотестера. В таком случае он может потребовать проведение освидетельствования в медицинском учреждении.
Однако важно учитывать: отказ или уклонение от медицинского освидетельствования автоматически влечет возбуждение административного производства по части 4 статьи 613 Кодекса об административных правонарушениях.
В МВД подчеркнули, что новые правила не вводят дополнительных ограничений, а направлены на обеспечение правовой определенности и защиту интересов участников дорожного движения.
«Процедура остается максимально прозрачной и неизменной. Главная цель – защита прав граждан и обеспечение безопасности на дорогах», — отметили в ведомстве.
