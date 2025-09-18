18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.09.2025, 12:13

Отказ от алкотестера в Казахстане обернется серьезными последствиями: новые правила

Новости Казахстана 0 1 341

С 16 сентября 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила освидетельствования водителей на предмет алкогольного или наркотического опьянения. В Министерстве внутренних дел пояснили, что изменения касаются исключительно автомобилистов и не затрагивают пешеходов или других участников дорожного движения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

 

Фото: uza.uz
Фото: uza.uz

Основные положения новых правил

  • Проверка проводится только в отношении водителей транспортных средств.

  • Основанием для направления на освидетельствование является наличие внешних признаков опьянения.

  • Процедура освидетельствования остается прежней — принципиальных нововведений в самом порядке нет.

  • Главное изменение связано с юридическим оформлением: если ранее правила утверждались постановлением Правительства, то теперь они закреплены приказом Министра внутренних дел.

По словам представителей МВД, это сделано в рамках курса на децентрализацию и снижение бюрократической нагрузки, что позволяет упростить принятие подобных документов.

Право водителя и последствия отказа

Водитель имеет право не соглашаться на проверку с помощью алкотестера. В таком случае он может потребовать проведение освидетельствования в медицинском учреждении.

Однако важно учитывать: отказ или уклонение от медицинского освидетельствования автоматически влечет возбуждение административного производства по части 4 статьи 613 Кодекса об административных правонарушениях.

Прозрачность и защита прав

В МВД подчеркнули, что новые правила не вводят дополнительных ограничений, а направлены на обеспечение правовой определенности и защиту интересов участников дорожного движения.

«Процедура остается максимально прозрачной и неизменной. Главная цель – защита прав граждан и обеспечение безопасности на дорогах», — отметили в ведомстве.

