В Казахстане запретят работать на полной ставке сразу в двух местах

В Казахстане планируют усилить контроль за трудоустройством граждан, работающих на полной ставке в нескольких местах одновременно. Вице-министр труда и социальной защиты Олжас Анафин рассказал журналистам о причинах и механизмах новых ограничений, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: christianmuntean.com

Законодательная база: полная ставка только в одном месте

По словам вице-министра, согласно Трудовому кодексу, работать на полной ставке разрешается только в одном месте. Любая вторая работа возможна исключительно как дополнительная занятость.

«Если в одном месте на полную занятость, то в другом месте должна быть дополнительная занятость. Все это мониторится через единую систему учета трудовых договоров», — отметил Анафин.

Информация о нарушениях поступает напрямую к инспекторам труда, что позволяет пресекать случаи незаконного трудоустройства.

Работники будут вынуждены менять условия договоров

Журналисты спросили, будут ли казахстанцы, работающие на двух полных ставках, обязаны увольняться или корректировать трудовые договоры.

«Да. Полная занятость может быть только на одном рабочем месте. Сейчас проводится работа с государственными организациями, чтобы таких случаев не было», — подтвердил вице-министр.

Особенности посменной работы

Если человек работает посменно, например, сутки через двое, он имеет право устроиться на другую работу только при соблюдении норм отдыха.

«После смены должен быть отдых не менее 12 часов. Нельзя переходить с одной смены на другую без отдыха», — уточнил Анафин.

Реакция населения и защита прав работников

Журналисты интересовались, как Министерство труда учитывает возможное недовольство граждан, лишающихся части доходов.

Анафин пояснил, что в настоящее время ведомство работает только с государственными организациями, а частный сектор пока не затрагивается. Основная цель — предотвращение переработок и контроль формального трудоустройства, когда человек числится на работе, но фактически не выполняет обязанности.

«Мы хотим защитить права работников и выявлять случаи, когда человек формально числится на работе, но фактически не работает», — заявил вице-министр.

Контроль за трудовыми договорами и персональными данными

Информация о трудовых договорах будет доступна отделам кадров только с согласия работника.

«Сотруднику направляется смс. Если он согласен, информация передается работодателю. Если отказывается — данные не предоставляются», — уточнил Анафин.

Таким образом, сотрудники сохраняют право на конфиденциальность и могут контролировать доступ к своим трудовым данным.

Министр труда о мониторинге дополнительных работ

Ранее министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова подчеркнула, что государство не будет ограничивать граждан, стремящихся работать на нескольких местах.

«Человек труда всегда ценится. Если он пытается работать больше, это не будет запрещаться», — отметила Жакупова.

Итог

Инициатива Минтруда направлена на: