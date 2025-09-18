Более 1 млн казахстанцев могут потерять работу из-за искусственного интеллекта

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизация рабочих процессов могут затронуть значительное количество сотрудников. Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин рассказал о возможных последствиях цифровизации для рынка труда страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: moneycontrol.com

Автоматизация и ИИ: глобальный тренд с местными последствиями

По словам вице-министра, мировой тренд на автоматизацию и цифровизацию производства уже оказывает ощутимое влияние на рынок труда в Казахстане.

"Появление генеративного искусственного интеллекта вновь подняло вопрос о возможном вытеснении человеческого труда", – подчеркнул Анафин.

Министерство провело исследование влияния ИИ и автоматизации на занятость, проанализировав 423 группы профессий. Результаты показали:

Около 25% рабочих мест – примерно 2,2 миллиона – имеют умеренный и высокий риск автоматизации .

Из них чуть более 1 миллиона позиций могут быть замещены генеративным ИИ.

Крупные города и отрасли под наибольшей угрозой

Наибольший риск затрагивает Алматы, Астану и Шымкент, где автоматизация может коснуться до трети рабочих мест.

В отраслевом разрезе наиболее уязвимыми признаны:

Финансы

Информационные технологии

Наука

Здравоохранение

Массового вытеснения пока не ожидается

Вице-министр отметил, что несмотря на потенциальный риск, массового сокращения сотрудников ожидать не стоит. Основные причины:

Низкая стоимость труда в Казахстане делает массовую автоматизацию экономически невыгодной на раннем этапе.

Процесс замещения будет постепенным, по мере того как компании будут видеть реальные выгоды от внедрения ИИ.

Новые профессии и возможности

Одновременно с внедрением ИИ будут появляться новые рабочие места. Среди перспективных профессий вице-министр выделил:

Операторы дронов и роботизированной техники

Специалисты по обработке данных

Эксперты по киберправу и цифровой безопасности

Анафин подчеркнул, что цифровизация открывает новые возможности для рынка труда и развития профессиональных навыков.