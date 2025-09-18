18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.34
640.73
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.09.2025, 15:42

Более 1 млн казахстанцев могут потерять работу из-за искусственного интеллекта

Новости Казахстана 0 642

В Казахстане внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизация рабочих процессов могут затронуть значительное количество сотрудников. Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин рассказал о возможных последствиях цифровизации для рынка труда страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: moneycontrol.com
Фото: moneycontrol.com

Автоматизация и ИИ: глобальный тренд с местными последствиями

По словам вице-министра, мировой тренд на автоматизацию и цифровизацию производства уже оказывает ощутимое влияние на рынок труда в Казахстане.

"Появление генеративного искусственного интеллекта вновь подняло вопрос о возможном вытеснении человеческого труда", – подчеркнул Анафин.

Министерство провело исследование влияния ИИ и автоматизации на занятость, проанализировав 423 группы профессий. Результаты показали:

  • Около 25% рабочих мест – примерно 2,2 миллиона – имеют умеренный и высокий риск автоматизации.

  • Из них чуть более 1 миллиона позиций могут быть замещены генеративным ИИ.

Крупные города и отрасли под наибольшей угрозой

Наибольший риск затрагивает Алматы, Астану и Шымкент, где автоматизация может коснуться до трети рабочих мест.

В отраслевом разрезе наиболее уязвимыми признаны:

  • Финансы

  • Информационные технологии

  • Наука

  • Здравоохранение

Массового вытеснения пока не ожидается

Вице-министр отметил, что несмотря на потенциальный риск, массового сокращения сотрудников ожидать не стоит. Основные причины:

  • Низкая стоимость труда в Казахстане делает массовую автоматизацию экономически невыгодной на раннем этапе.

  • Процесс замещения будет постепенным, по мере того как компании будут видеть реальные выгоды от внедрения ИИ.

Новые профессии и возможности

Одновременно с внедрением ИИ будут появляться новые рабочие места. Среди перспективных профессий вице-министр выделил:

  • Операторы дронов и роботизированной техники

  • Специалисты по обработке данных

  • Эксперты по киберправу и цифровой безопасности

Анафин подчеркнул, что цифровизация открывает новые возможности для рынка труда и развития профессиональных навыков.

1
1
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?