Более 1 млн казахстанцев могут потерять работу из-за искусственного интеллекта

В Казахстане внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизация рабочих процессов могут затронуть значительное количество сотрудников. Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин рассказал о возможных последствиях цифровизации для рынка труда страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По словам вице-министра, мировой тренд на автоматизацию и цифровизацию производства уже оказывает ощутимое влияние на рынок труда в Казахстане.
"Появление генеративного искусственного интеллекта вновь подняло вопрос о возможном вытеснении человеческого труда", – подчеркнул Анафин.
Министерство провело исследование влияния ИИ и автоматизации на занятость, проанализировав 423 группы профессий. Результаты показали:
Около 25% рабочих мест – примерно 2,2 миллиона – имеют умеренный и высокий риск автоматизации.
Из них чуть более 1 миллиона позиций могут быть замещены генеративным ИИ.
Наибольший риск затрагивает Алматы, Астану и Шымкент, где автоматизация может коснуться до трети рабочих мест.
В отраслевом разрезе наиболее уязвимыми признаны:
Финансы
Информационные технологии
Наука
Здравоохранение
Вице-министр отметил, что несмотря на потенциальный риск, массового сокращения сотрудников ожидать не стоит. Основные причины:
Низкая стоимость труда в Казахстане делает массовую автоматизацию экономически невыгодной на раннем этапе.
Процесс замещения будет постепенным, по мере того как компании будут видеть реальные выгоды от внедрения ИИ.
Одновременно с внедрением ИИ будут появляться новые рабочие места. Среди перспективных профессий вице-министр выделил:
Операторы дронов и роботизированной техники
Специалисты по обработке данных
Эксперты по киберправу и цифровой безопасности
Анафин подчеркнул, что цифровизация открывает новые возможности для рынка труда и развития профессиональных навыков.
