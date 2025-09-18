Казахстан упрощает правила пересечения грузов через границу

Министерство транспорта объявило о подготовке к запуску в пилотном режиме единой цифровой системы таможенных и логистических услуг Smart Cargo. Новая платформа должна сократить время оформления грузов и повысить прозрачность перевозок, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Сервис будет доступен:
через сайт smartcargo.gov.kz;
в виде мобильного приложения.
Платформа рассчитана на широкий круг участников транспортно-логистической сферы:
грузоперевозчиков, отправителей и получателей;
экспедиторов и владельцев транспортных средств;
операторов инфраструктуры и водителей.
Подключиться смогут как физические, так и юридические лица, включая резидентов и нерезидентов Казахстана.
Ведомство отмечает, что Smart Cargo предусматривает переход на электронные форматы документов, включая международные, а также интеграцию с системами других стран. В перспективе будут внедрены:
сервисы предварительного информирования;
автоматический выпуск транзитных деклараций;
бронирование электронной очереди в пунктах пропуска;
отслеживание местоположения груза в режиме онлайн.
Также появятся инструменты для планирования перевозок по железной дороге, калькуляторы стоимости и ИИ-агенты, помогающие пользователям в операционном сопровождении.
По данным министерства, новая система позволит:
снизить бюрократические издержки;
упростить взаимодействие между участниками логистической цепочки и госструктурами;
оптимизировать сроки перевозки и оформления грузов.
Доступ к платформе будет предоставляться бесплатно.
На первом этапе Smart Cargo будет работать в пилотном режиме. После тестирования систему доработают, масштабируют и переведут в промышленную эксплуатацию.
Особое внимание уделяется защите данных пользователей: в платформу интегрируют сервис контроля доступа к персональной информации.
