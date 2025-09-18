18+
18.09.2025, 16:28

Казахстан упрощает правила пересечения грузов через границу

Новости Казахстана 0 829

Министерство транспорта объявило о подготовке к запуску в пилотном режиме единой цифровой системы таможенных и логистических услуг Smart Cargo. Новая платформа должна сократить время оформления грузов и повысить прозрачность перевозок, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото Depositphotos.com
Фото Depositphotos.com

Доступность и пользователи системы

Сервис будет доступен:

  • через сайт smartcargo.gov.kz;

  • в виде мобильного приложения.

Платформа рассчитана на широкий круг участников транспортно-логистической сферы:

  • грузоперевозчиков, отправителей и получателей;

  • экспедиторов и владельцев транспортных средств;

  • операторов инфраструктуры и водителей.

Подключиться смогут как физические, так и юридические лица, включая резидентов и нерезидентов Казахстана.

Новые цифровые возможности

Ведомство отмечает, что Smart Cargo предусматривает переход на электронные форматы документов, включая международные, а также интеграцию с системами других стран. В перспективе будут внедрены:

  • сервисы предварительного информирования;

  • автоматический выпуск транзитных деклараций;

  • бронирование электронной очереди в пунктах пропуска;

  • отслеживание местоположения груза в режиме онлайн.

Также появятся инструменты для планирования перевозок по железной дороге, калькуляторы стоимости и ИИ-агенты, помогающие пользователям в операционном сопровождении.

Преимущества для бизнеса и государства

По данным министерства, новая система позволит:

  • снизить бюрократические издержки;

  • упростить взаимодействие между участниками логистической цепочки и госструктурами;

  • оптимизировать сроки перевозки и оформления грузов.

Доступ к платформе будет предоставляться бесплатно.

Этапы внедрения и вопросы безопасности

На первом этапе Smart Cargo будет работать в пилотном режиме. После тестирования систему доработают, масштабируют и переведут в промышленную эксплуатацию.

Особое внимание уделяется защите данных пользователей: в платформу интегрируют сервис контроля доступа к персональной информации.

1
0
1
Комментарии

0 комментарий(ев)
