18.09.2025, 18:06

Патриарх Кирилл назвал храм в Астане «бензоколонкой» божественной энергии

Новости Казахстана 0 1 014

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время освящения храма преподобного Сергия Радонежского в Астане назвал его «бензоколонкой, наполняющей жизнь божественной энергией». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова предстоятель Русской православной церкви, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

«Храм — это своего рода духовная бензоколонка», — отметил Кирилл, подчеркнув символическую роль святыни в жизни человека.

Храм как источник духовного «заряда»

В проповеди патриарх объяснил, что храм — не просто архитектурное сооружение, а место, где человек получает «духовный заряд». Этот заряд помогает преодолевать скорбь, внутренние кризисы и искать истинный смысл жизни.

«Как автомобиль нуждается в топливе для движения, так и человеку требуется наполняться божественной энергией», — подчеркнул глава РПЦ, делая акцент на необходимости духовного подпитания для жизненного пути.

Духовное и материальное развитие идут рука об руку

Кирилл также отметил, что движение человека вперед включает не только материальный прогресс, но и духовное совершенствование. «Чтобы избежать духовного истощения и жизненных кризисов, важно постоянно наполнять себя силой Божией», — сказал патриарх, обращая внимание на значимость внутренней гармонии для современного человека.

Храмовый комплекс в Астане — центр культуры и образования

По словам представителей РПЦ, духовно-просветительский центр в столице Казахстана станет не просто храмом, а полноценным культурным и образовательным пространством.

  • Комплекс объединит храмы в честь Всех Казахстанских святых и преподобного Сергия Радонежского.

  • Планируется открытие гимназии для духовного и академического образования.

  • Для онкобольных будет работать паллиативный центр, а для детей — оздоровительный центр.

  • Также предусмотрены музейные экспозиции, посвященные церковному искусству, истории древней Церкви и православия в Центральной Азии.

Таким образом, новый центр станет значимой точкой для духовного и культурного развития Казахстана, объединяя религиозные, образовательные и социальные функции.

