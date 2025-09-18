Патриарх Кирилл назвал храм в Астане «бензоколонкой» божественной энергии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время освящения храма преподобного Сергия Радонежского в Астане назвал его «бензоколонкой, наполняющей жизнь божественной энергией». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова предстоятель Русской православной церкви, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
«Храм — это своего рода духовная бензоколонка», — отметил Кирилл, подчеркнув символическую роль святыни в жизни человека.
В проповеди патриарх объяснил, что храм — не просто архитектурное сооружение, а место, где человек получает «духовный заряд». Этот заряд помогает преодолевать скорбь, внутренние кризисы и искать истинный смысл жизни.
«Как автомобиль нуждается в топливе для движения, так и человеку требуется наполняться божественной энергией», — подчеркнул глава РПЦ, делая акцент на необходимости духовного подпитания для жизненного пути.
Кирилл также отметил, что движение человека вперед включает не только материальный прогресс, но и духовное совершенствование. «Чтобы избежать духовного истощения и жизненных кризисов, важно постоянно наполнять себя силой Божией», — сказал патриарх, обращая внимание на значимость внутренней гармонии для современного человека.
По словам представителей РПЦ, духовно-просветительский центр в столице Казахстана станет не просто храмом, а полноценным культурным и образовательным пространством.
Комплекс объединит храмы в честь Всех Казахстанских святых и преподобного Сергия Радонежского.
Планируется открытие гимназии для духовного и академического образования.
Для онкобольных будет работать паллиативный центр, а для детей — оздоровительный центр.
Также предусмотрены музейные экспозиции, посвященные церковному искусству, истории древней Церкви и православия в Центральной Азии.
Таким образом, новый центр станет значимой точкой для духовного и культурного развития Казахстана, объединяя религиозные, образовательные и социальные функции.
