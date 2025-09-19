Внезапное похолодание: циклон с грозами и шквалистым ветром охватит весь Казахстан

Синоптики сообщили, что 19 сентября на территории Казахстана ожидается резкое ухудшение погодных условий. Основные угрозы — дожди, грозы и шквалистый ветер. При этом западные и южные регионы страны в основном останутся без осадков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В большинстве регионов — переменная облачность.
Местами возможны кратковременные дожди и грозы.
На западе и юге — преимущественно ясная погода, осадки маловероятны.
Специалисты советуют жителям быть внимательными, особенно при перемещении на открытом воздухе и за рулём, так как шквалистый ветер может создавать опасные условия.
Астана: переменная облачность, временами дождь. Ветер северный 9–14 м/с. Температура: ночь +8…+10 °C, день +17…+19 °C.
Алматы: переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Температура: ночь +9…+11 °C, день +18…+20 °C.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8–13 м/с. Температура: ночь +9…+11 °C, день +23…+25 °C.
Караганда: переменная облачность, днем возможна гроза. Ночью и утром — туман. Ветер северный, северо-западный 7–12 м/с. Температура: ночь +7…+9 °C, день +12…+14 °C.
Павлодар: облачно с дождем и грозой. Ветер северный 9–14 м/с. Температура: ночь +8…+10 °C, день +17…+19 °C.
Актобе: малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2–7 м/с. Температура: ночь +7…+9 °C, день +21…+23 °C.
Актау: переменная облачность, днем дождь и гроза. Ветер юго-восточный 9–14 м/с, порывы до 15–20 м/с. Температура: ночь +13…+15 °C, день +23…+25 °C.
Атырау: малооблачно, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный ночью 3–8 м/с, днем 9–14 м/с. Температура: ночь +12…+14 °C, день +24…+26 °C.
Уральск: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5–10 м/с. Температура: ночь +7…+9 °C, день +22…+24 °C.
Кокшетау: переменная облачность, днем дождь. Ночью и утром — туман. Ветер северный 3–8 м/с. Температура: ночь +5…+7 °C, день +16…+18 °C.
Костанай: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Температура: ночь +4…+6 °C, день +18…+20 °C.
Петропавловск: переменная облачность, ночью и утром — туман. Ветер северо-западный ночью 4–9 м/с, днем 7–12 м/с. Температура: ночь +7…+9 °C, день +18…+20 °C.
Усть-Каменогорск: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Температура: ночь +6…+8 °C, день +20…+22 °C.
Семей: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Температура: ночь +6…+8 °C, день +20…+22 °C.
Тараз: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9–14 м/с. Температура: ночь +8…+10 °C, день +20…+22 °C.
Талдыкорган: переменная облачность, днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 6–11 м/с. Температура: ночь +8…+10 °C, день +20…+22 °C.
Туркестан: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8–13 м/с. Температура: ночь +9…+11 °C, день +23…+25 °C.
Жезказган: переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 7–12 м/с. Температура: ночь +8…+10 °C, день +18…+20 °C.
Кызылорда: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7–12 м/с. Температура: ночь +8…+10 °C, день +22…+24 °C.
Конаев: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 9–14 м/с. Температура: ночь +10…+12 °C, день +19…+21 °C.
Избегать пребывания на улице во время гроз и шквалистого ветра.
Водителям — соблюдать осторожность на дорогах, особенно при сильных порывах ветра.
Жителям западных и южных регионов — следить за локальными изменениями погоды, несмотря на преимущественно ясную погоду.
Комментарии0 комментарий(ев)