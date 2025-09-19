18+
19.09.2025, 06:07

Внезапное похолодание: циклон с грозами и шквалистым ветром охватит весь Казахстан

Новости Казахстана 0 488

Синоптики сообщили, что 19 сентября на территории Казахстана ожидается резкое ухудшение погодных условий. Основные угрозы — дожди, грозы и шквалистый ветер. При этом западные и южные регионы страны в основном останутся без осадков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Общая картина по стране

  • В большинстве регионов — переменная облачность.

  • Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

  • На западе и юге — преимущественно ясная погода, осадки маловероятны.

Специалисты советуют жителям быть внимательными, особенно при перемещении на открытом воздухе и за рулём, так как шквалистый ветер может создавать опасные условия.

Прогноз по городам

Столица и крупные города

  • Астана: переменная облачность, временами дождь. Ветер северный 9–14 м/с. Температура: ночь +8…+10 °C, день +17…+19 °C.

  • Алматы: переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Температура: ночь +9…+11 °C, день +18…+20 °C.

  • Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8–13 м/с. Температура: ночь +9…+11 °C, день +23…+25 °C.

  • Караганда: переменная облачность, днем возможна гроза. Ночью и утром — туман. Ветер северный, северо-западный 7–12 м/с. Температура: ночь +7…+9 °C, день +12…+14 °C.

  • Павлодар: облачно с дождем и грозой. Ветер северный 9–14 м/с. Температура: ночь +8…+10 °C, день +17…+19 °C.

Западные регионы

  • Актобе: малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2–7 м/с. Температура: ночь +7…+9 °C, день +21…+23 °C.

  • Актау: переменная облачность, днем дождь и гроза. Ветер юго-восточный 9–14 м/с, порывы до 15–20 м/с. Температура: ночь +13…+15 °C, день +23…+25 °C.

  • Атырау: малооблачно, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный ночью 3–8 м/с, днем 9–14 м/с. Температура: ночь +12…+14 °C, день +24…+26 °C.

  • Уральск: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5–10 м/с. Температура: ночь +7…+9 °C, день +22…+24 °C.

Восточные и северные регионы

  • Кокшетау: переменная облачность, днем дождь. Ночью и утром — туман. Ветер северный 3–8 м/с. Температура: ночь +5…+7 °C, день +16…+18 °C.

  • Костанай: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Температура: ночь +4…+6 °C, день +18…+20 °C.

  • Петропавловск: переменная облачность, ночью и утром — туман. Ветер северо-западный ночью 4–9 м/с, днем 7–12 м/с. Температура: ночь +7…+9 °C, день +18…+20 °C.

  • Усть-Каменогорск: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Температура: ночь +6…+8 °C, день +20…+22 °C.

  • Семей: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Температура: ночь +6…+8 °C, день +20…+22 °C.

Южные регионы

  • Тараз: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9–14 м/с. Температура: ночь +8…+10 °C, день +20…+22 °C.

  • Талдыкорган: переменная облачность, днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 6–11 м/с. Температура: ночь +8…+10 °C, день +20…+22 °C.

  • Туркестан: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8–13 м/с. Температура: ночь +9…+11 °C, день +23…+25 °C.

Центральные регионы

  • Жезказган: переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 7–12 м/с. Температура: ночь +8…+10 °C, день +18…+20 °C.

  • Кызылорда: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7–12 м/с. Температура: ночь +8…+10 °C, день +22…+24 °C.

  • Конаев: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 9–14 м/с. Температура: ночь +10…+12 °C, день +19…+21 °C.

Рекомендации синоптиков

  • Избегать пребывания на улице во время гроз и шквалистого ветра.

  • Водителям — соблюдать осторожность на дорогах, особенно при сильных порывах ветра.

  • Жителям западных и южных регионов — следить за локальными изменениями погоды, несмотря на преимущественно ясную погоду.

