Внезапное похолодание: циклон с грозами и шквалистым ветром охватит весь Казахстан

Синоптики сообщили, что 19 сентября на территории Казахстана ожидается резкое ухудшение погодных условий. Основные угрозы — дожди, грозы и шквалистый ветер. При этом западные и южные регионы страны в основном останутся без осадков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.