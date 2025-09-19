В Казахстане перестанут терять свет: Минэнерго готовит «умную» сеть для всей страны

Министерство энергетики Казахстана сообщает о планах внедрить умные электросети, которые помогут значительно снизить потери электроэнергии и повысить эффективность работы всей системы электроснабжения страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По данным Минэнерго, в 2024 году потери электроэнергии в региональных сетях Казахстана колебались от 3,33% до 17,42%, что связано с изношенностью линий и их протяжённостью.
Большинство линий электропередачи эксплуатируются более 40 лет.
Основная часть сетей была построена ещё в 1970-х годах, что делает их уязвимыми к авариям и технологическим нарушениям.
Для снижения потерь уже внедряются современные цифровые решения:
На границах сетей с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией работает автоматизированный коммерческий учет электричества, позволяющий передавать данные в режиме реального времени.
В будущем планируется внедрение умных электросетей (Smart Grid), что позволит повысить качество управления ресурсами и оперативность реагирования на сбои.
Министерство энергетики объясняет, что Smart Grid будет работать на принципах:
Прозрачности — полный контроль и мониторинг движения энергии;
Гибкости — адаптация к изменяющимся нагрузкам и условиям;
Децентрализации — распределенное управление элементами сети.
Ключевые компоненты системы:
Интеллектуальные приборы учета;
Системы мониторинга и диспетчерского управления;
Сбор и обработка данных в реальном времени.
Эти технологии позволят полностью контролировать сеть, эффективно управлять ресурсами и балансировать нагрузку.
Внедрение Smart Grid обеспечит:
Повышение надежности электроснабжения за счет быстрой диагностики и устранения аварий;
Сокращение периода устранения технологических нарушений;
Снижение коммерческих потерь благодаря учету и контролю в режиме реального времени.
Минэнерго подчеркивает, что реализация проекта позволит сделать систему электроснабжения Казахстана более современной, безопасной и устойчивой к нагрузкам.
Комментарии0 комментарий(ев)