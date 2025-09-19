В Казахстане перестанут терять свет: Минэнерго готовит «умную» сеть для всей страны

Қазақ тіліне аудару

Министерство энергетики Казахстана сообщает о планах внедрить умные электросети, которые помогут значительно снизить потери электроэнергии и повысить эффективность работы всей системы электроснабжения страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: economist.kg

Уровень потерь в сетях страны

По данным Минэнерго, в 2024 году потери электроэнергии в региональных сетях Казахстана колебались от 3,33% до 17,42%, что связано с изношенностью линий и их протяжённостью.

Большинство линий электропередачи эксплуатируются более 40 лет .

Основная часть сетей была построена ещё в 1970-х годах, что делает их уязвимыми к авариям и технологическим нарушениям.

Цифровизация и автоматизация учета

Для снижения потерь уже внедряются современные цифровые решения:

На границах сетей с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией работает автоматизированный коммерческий учет электричества, позволяющий передавать данные в режиме реального времени.

В будущем планируется внедрение умных электросетей (Smart Grid), что позволит повысить качество управления ресурсами и оперативность реагирования на сбои.

Принципы работы умной электросети

Министерство энергетики объясняет, что Smart Grid будет работать на принципах:

Прозрачности — полный контроль и мониторинг движения энергии;

Гибкости — адаптация к изменяющимся нагрузкам и условиям;

Децентрализации — распределенное управление элементами сети.

Ключевые компоненты системы:

Интеллектуальные приборы учета ;

Системы мониторинга и диспетчерского управления ;

Сбор и обработка данных в реальном времени.

Эти технологии позволят полностью контролировать сеть, эффективно управлять ресурсами и балансировать нагрузку.

Преимущества для потребителей и энергетиков

Внедрение Smart Grid обеспечит:

Повышение надежности электроснабжения за счет быстрой диагностики и устранения аварий;

Сокращение периода устранения технологических нарушений ;

Снижение коммерческих потерь благодаря учету и контролю в режиме реального времени.

Минэнерго подчеркивает, что реализация проекта позволит сделать систему электроснабжения Казахстана более современной, безопасной и устойчивой к нагрузкам.