18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.19
636.44
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.09.2025, 06:48

В Казахстане перестанут терять свет: Минэнерго готовит «умную» сеть для всей страны

Новости Казахстана 0 747

Министерство энергетики Казахстана сообщает о планах внедрить умные электросети, которые помогут значительно снизить потери электроэнергии и повысить эффективность работы всей системы электроснабжения страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: economist.kg
Фото: economist.kg

Уровень потерь в сетях страны

По данным Минэнерго, в 2024 году потери электроэнергии в региональных сетях Казахстана колебались от 3,33% до 17,42%, что связано с изношенностью линий и их протяжённостью.

  • Большинство линий электропередачи эксплуатируются более 40 лет.

  • Основная часть сетей была построена ещё в 1970-х годах, что делает их уязвимыми к авариям и технологическим нарушениям.

Цифровизация и автоматизация учета

Для снижения потерь уже внедряются современные цифровые решения:

  • На границах сетей с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией работает автоматизированный коммерческий учет электричества, позволяющий передавать данные в режиме реального времени.

  • В будущем планируется внедрение умных электросетей (Smart Grid), что позволит повысить качество управления ресурсами и оперативность реагирования на сбои.

Принципы работы умной электросети

Министерство энергетики объясняет, что Smart Grid будет работать на принципах:

  • Прозрачности — полный контроль и мониторинг движения энергии;

  • Гибкости — адаптация к изменяющимся нагрузкам и условиям;

  • Децентрализации — распределенное управление элементами сети.

Ключевые компоненты системы:

  • Интеллектуальные приборы учета;

  • Системы мониторинга и диспетчерского управления;

  • Сбор и обработка данных в реальном времени.

Эти технологии позволят полностью контролировать сеть, эффективно управлять ресурсами и балансировать нагрузку.

Преимущества для потребителей и энергетиков

Внедрение Smart Grid обеспечит:

  • Повышение надежности электроснабжения за счет быстрой диагностики и устранения аварий;

  • Сокращение периода устранения технологических нарушений;

  • Снижение коммерческих потерь благодаря учету и контролю в режиме реального времени.

Минэнерго подчеркивает, что реализация проекта позволит сделать систему электроснабжения Казахстана более современной, безопасной и устойчивой к нагрузкам.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?