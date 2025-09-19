18+
19.09.2025, 06:59

Казахстан разделили деньги: где живут самые богатые и самые бедные

Новости Казахстана 0 5 364

Доходы казахстанцев продолжают расти, однако разрыв между регионами остается значительным. Жители крупнейших городов и промышленных областей получают почти в два раза больше, чем население южных регионов страны. При этом большая часть средств уходит на продукты, повседневные расходы и выплаты по кредитам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Средний доход населения

Согласно данным Бюро национальной статистики за второй квартал 2025 года, денежные доходы в среднем на душу населения составили 359 638 тенге.

Лидеры по уровню дохода:

  • Астана – 500 780 тенге;

  • Карагандинская область – 494 453 тенге;

  • Алматы – 463 513 тенге.

Регионы с наименьшими доходами:

  • Туркестанская область – 231 547 тенге;

  • Шымкент – 267 529 тенге;

  • Жамбылская область – 269 396 тенге.

Таким образом, жители столиц и промышленных регионов получают почти вдвое больше по сравнению с жителями южных областей.

Источники доходов

Главным источником благосостояния казахстанцев остается трудовая деятельность. На нее приходится три четверти всех поступлений.

Структура доходов:

  • работа по найму – 66,8%;

  • предпринимательская деятельность и самозанятость – 8,2%;

  • пенсии – 17,8%;

  • пособия – 3,6%;

  • адресная социальная помощь и жилищные выплаты – 0,1%;

  • стипендии – 0,6%;

  • помощь родственников, алименты – 1,7%;

  • прочие источники, включая доходы от собственности – 0,9%.

Расходы населения

Во втором квартале 2025 года среднедушевые расходы составили 311 192 тенге, что ниже показателя прошлого года (330 386 тенге).

Где тратят больше всего:

  • Карагандинская область – 427 314 тенге;

  • Алматы – 416 105 тенге;

  • Астана – 403 756 тенге.

Где расходы минимальные:

  • Туркестанская область – 200 505 тенге;

  • Жамбылская область – 247 190 тенге;

  • Шымкент – 238 757 тенге.

На что уходят деньги

Основная часть расходов связана с повседневным потреблением – более 91% от всех трат.

Структура расходов:

  • продовольственные товары – 52,5%;

  • непродовольственные товары – 20,3%;

  • платные услуги – 18,5%;

  • выплаты по кредитам и долгам – 6,5%;

  • помощь родственникам и алименты – 2,0%;

  • налоги и обязательные платежи – 0,2%.

Особенно заметна доля затрат на продукты питания: 57,4% потребительских расходов. В нее входят:

  • продукты и безалкогольные напитки – 52,8%;

  • питание вне дома – 2,3%;

  • алкогольные напитки – 0,5%;

  • табачные изделия – 1,6%.

