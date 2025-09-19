Казахстан разделили деньги: где живут самые богатые и самые бедные

Қазақ тіліне аудару

Доходы казахстанцев продолжают расти, однако разрыв между регионами остается значительным. Жители крупнейших городов и промышленных областей получают почти в два раза больше, чем население южных регионов страны. При этом большая часть средств уходит на продукты, повседневные расходы и выплаты по кредитам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: pixabay.com

Средний доход населения

Согласно данным Бюро национальной статистики за второй квартал 2025 года, денежные доходы в среднем на душу населения составили 359 638 тенге.

Лидеры по уровню дохода:

Астана – 500 780 тенге;

Карагандинская область – 494 453 тенге;

Алматы – 463 513 тенге.

Регионы с наименьшими доходами:

Туркестанская область – 231 547 тенге;

Шымкент – 267 529 тенге;

Жамбылская область – 269 396 тенге.

Таким образом, жители столиц и промышленных регионов получают почти вдвое больше по сравнению с жителями южных областей.

Источники доходов

Главным источником благосостояния казахстанцев остается трудовая деятельность. На нее приходится три четверти всех поступлений.

Структура доходов:

работа по найму – 66,8%;

предпринимательская деятельность и самозанятость – 8,2%;

пенсии – 17,8%;

пособия – 3,6%;

адресная социальная помощь и жилищные выплаты – 0,1%;

стипендии – 0,6%;

помощь родственников, алименты – 1,7%;

прочие источники, включая доходы от собственности – 0,9%.

Расходы населения

Во втором квартале 2025 года среднедушевые расходы составили 311 192 тенге, что ниже показателя прошлого года (330 386 тенге).

Где тратят больше всего:

Карагандинская область – 427 314 тенге;

Алматы – 416 105 тенге;

Астана – 403 756 тенге.

Где расходы минимальные:

Туркестанская область – 200 505 тенге;

Жамбылская область – 247 190 тенге;

Шымкент – 238 757 тенге.

На что уходят деньги

Основная часть расходов связана с повседневным потреблением – более 91% от всех трат.

Структура расходов:

продовольственные товары – 52,5%;

непродовольственные товары – 20,3%;

платные услуги – 18,5%;

выплаты по кредитам и долгам – 6,5%;

помощь родственникам и алименты – 2,0%;

налоги и обязательные платежи – 0,2%.

Особенно заметна доля затрат на продукты питания: 57,4% потребительских расходов. В нее входят: