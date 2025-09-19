Казахстан разделили деньги: где живут самые богатые и самые бедные

Доходы казахстанцев продолжают расти, однако разрыв между регионами остается значительным. Жители крупнейших городов и промышленных областей получают почти в два раза больше, чем население южных регионов страны. При этом большая часть средств уходит на продукты, повседневные расходы и выплаты по кредитам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Согласно данным Бюро национальной статистики за второй квартал 2025 года, денежные доходы в среднем на душу населения составили 359 638 тенге.
Астана – 500 780 тенге;
Карагандинская область – 494 453 тенге;
Алматы – 463 513 тенге.
Туркестанская область – 231 547 тенге;
Шымкент – 267 529 тенге;
Жамбылская область – 269 396 тенге.
Таким образом, жители столиц и промышленных регионов получают почти вдвое больше по сравнению с жителями южных областей.
Главным источником благосостояния казахстанцев остается трудовая деятельность. На нее приходится три четверти всех поступлений.
работа по найму – 66,8%;
предпринимательская деятельность и самозанятость – 8,2%;
пенсии – 17,8%;
пособия – 3,6%;
адресная социальная помощь и жилищные выплаты – 0,1%;
стипендии – 0,6%;
помощь родственников, алименты – 1,7%;
прочие источники, включая доходы от собственности – 0,9%.
Во втором квартале 2025 года среднедушевые расходы составили 311 192 тенге, что ниже показателя прошлого года (330 386 тенге).
Карагандинская область – 427 314 тенге;
Алматы – 416 105 тенге;
Астана – 403 756 тенге.
Туркестанская область – 200 505 тенге;
Жамбылская область – 247 190 тенге;
Шымкент – 238 757 тенге.
Основная часть расходов связана с повседневным потреблением – более 91% от всех трат.
продовольственные товары – 52,5%;
непродовольственные товары – 20,3%;
платные услуги – 18,5%;
выплаты по кредитам и долгам – 6,5%;
помощь родственникам и алименты – 2,0%;
налоги и обязательные платежи – 0,2%.
Особенно заметна доля затрат на продукты питания: 57,4% потребительских расходов. В нее входят:
продукты и безалкогольные напитки – 52,8%;
питание вне дома – 2,3%;
алкогольные напитки – 0,5%;
табачные изделия – 1,6%.
