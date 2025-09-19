Казахстанец лишился 700 тысяч тенге из-за ошибки работника ЦОНа: комментарий МВД

Житель столицы столкнулся с неожиданной проблемой при выезде за границу. Из-за ошибки в базе данных его загранпаспорт оказался недействительным, хотя документ был на руках. В результате мужчина лишился долгожданного отпуска и понёс крупные убытки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.
7 сентября астанчанин Мейіржан Сағидоллаев собирался отправиться в 10-дневное путешествие: сначала во Вьетнам, а затем в Таиланд. Все билеты и отели он оплатил заранее.
Однако на паспортном контроле его ожидала неприятная неожиданность — в базе данных загранпаспорт числился как недействительный.
«Меня вызвали в отдельную комнату, сообщили, что мой паспорт недействителен, и изъяли его. Вылететь я так и не смог», — рассказал Мейіржан.
По его словам, путёвка и брони сгорели, а общая сумма потерь составила от 500 до 700 тысяч тенге. Кроме того, ему пришлось заново оформлять загранпаспорт за собственные средства.
Причина оказалась в обращении мужчины в ЦОН годом ранее. Тогда он заявил об утере удостоверения личности. Вместе с этим документом по ошибке в системе аннулировали и его загранпаспорт.
Таким образом, формально документ числился недействительным, хотя физически он оставался у владельца.
Министерство внутренних дел, в ведении которого находится миграционная служба, подтвердило факт ошибки.
«По данному случаю проводится служебное расследование. Это единичный случай, связанный с человеческим фактором и большим объёмом документооборота», — сообщили в ведомстве.
В МВД подчеркнули, что уже ведётся работа по автоматизации системы. В будущем ошибки при аннулировании документов должны быть исключены.
В то же время министерство уточнило, что возмещение убытков не входит в его компетенцию.
«Материальные претензии, связанные с расходами на авиабилеты, проживание и другие траты, подлежат рассмотрению в судебном порядке», — отметили представители ведомства.
Мейіржан Сағидоллаев уже заявил, что планирует обратиться в суд, чтобы потребовать компенсацию за сорванный отпуск и понесённые расходы.
МВД напомнило, что в случае возникновения подобных проблем необходимо обращаться в подразделения миграционной службы. Там можно уточнить актуальный статус документов и оперативно исправить возможные ошибки в базе данных.
