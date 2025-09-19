18+
19.09.2025, 08:47

Казахстанец лишился 700 тысяч тенге из-за ошибки работника ЦОНа: комментарий МВД

Новости Казахстана 0 1 258

Житель столицы столкнулся с неожиданной проблемой при выезде за границу. Из-за ошибки в базе данных его загранпаспорт оказался недействительным, хотя документ был на руках. В результате мужчина лишился долгожданного отпуска и понёс крупные убытки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

фото: Пресс-служба МВД РК
Срыв путешествия и финансовые потери

7 сентября астанчанин Мейіржан Сағидоллаев собирался отправиться в 10-дневное путешествие: сначала во Вьетнам, а затем в Таиланд. Все билеты и отели он оплатил заранее.

Однако на паспортном контроле его ожидала неприятная неожиданность — в базе данных загранпаспорт числился как недействительный.

«Меня вызвали в отдельную комнату, сообщили, что мой паспорт недействителен, и изъяли его. Вылететь я так и не смог», — рассказал Мейіржан.

По его словам, путёвка и брони сгорели, а общая сумма потерь составила от 500 до 700 тысяч тенге. Кроме того, ему пришлось заново оформлять загранпаспорт за собственные средства.

Как возникла ошибка

Причина оказалась в обращении мужчины в ЦОН годом ранее. Тогда он заявил об утере удостоверения личности. Вместе с этим документом по ошибке в системе аннулировали и его загранпаспорт.

Таким образом, формально документ числился недействительным, хотя физически он оставался у владельца.

Позиция МВД

Министерство внутренних дел, в ведении которого находится миграционная служба, подтвердило факт ошибки.

«По данному случаю проводится служебное расследование. Это единичный случай, связанный с человеческим фактором и большим объёмом документооборота», — сообщили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что уже ведётся работа по автоматизации системы. В будущем ошибки при аннулировании документов должны быть исключены.

Компенсация — только через суд

В то же время министерство уточнило, что возмещение убытков не входит в его компетенцию.

«Материальные претензии, связанные с расходами на авиабилеты, проживание и другие траты, подлежат рассмотрению в судебном порядке», — отметили представители ведомства.

Мейіржан Сағидоллаев уже заявил, что планирует обратиться в суд, чтобы потребовать компенсацию за сорванный отпуск и понесённые расходы.

Рекомендации гражданам

МВД напомнило, что в случае возникновения подобных проблем необходимо обращаться в подразделения миграционной службы. Там можно уточнить актуальный статус документов и оперативно исправить возможные ошибки в базе данных.

