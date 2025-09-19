В Казахстане вводят новые правила для налоговых должников

Қазақ тіліне аудару

С 1 января следующего года в стране начнут действовать обновленные меры по контролю за налоговыми неплательщиками. Об этом сообщил представитель Комитета государственных доходов (КГД) Кайсар Арын, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Ограничение выезда при крупной задолженности

Одним из самых жестких нововведений станет запрет на выезд из страны для руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей, имеющих значительные долги.

Порог задолженности установлен в размере 27 тысяч МРП, что в 2025 году составляет около 160 млн тенге.

Ограничение вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Дифференцированный подход к задолженности

Сегодня меры начинают применяться при долге от 6 МРП (23 592 тенге). Однако уже с 2026 года система будет изменена.

Вводятся новые градации: от 20 МРП (78 640 тенге) до 45 МРП (176 940 тенге), а также свыше 45 МРП.

В зависимости от размера задолженности возможны такие меры, как: блокировка расчетных счетов и кассовых операций; приостановка некассовых распоряжений; ежедневное начисление пени; запрет на выпуск акций и облигаций; обращение в суд для признания компании банкротом.



Отмена категорирования налогоплательщиков

С нового года будет упразднена система деления плательщиков на категории риска – высокий, средний и низкий. Теперь при получении уведомления налогоплательщик обязан будет погасить задолженность в течение 10 дней.

Цифровизация процедуры описи имущества

Для ускорения взыскания долгов запускается пилотный проект по цифровой фиксации имущества должников.

Сейчас процесс занимает до месяца, так как требуется участие территориальных органов, Фонда проблемных кредитов и привлеченных оценщиков.

Новый механизм предполагает использование мобильного приложения: сотрудник фотографирует имущество, после чего встроенная система с элементами искусственного интеллекта формирует отчет.

Время процедуры сократится до 20 минут – 3 часов.

Итог

Новые правила ужесточают контроль за должниками и делают процесс взыскания более технологичным. По мнению представителей КГД, это позволит повысить дисциплину среди налогоплательщиков и уменьшить объем долгов перед государством.