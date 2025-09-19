18+
19.09.2025, 09:38

В Казахстане вводят новые правила для налоговых должников

Новости Казахстана 0 1 040

С 1 января следующего года в стране начнут действовать обновленные меры по контролю за налоговыми неплательщиками. Об этом сообщил представитель Комитета государственных доходов (КГД) Кайсар Арын, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Ограничение выезда при крупной задолженности

Одним из самых жестких нововведений станет запрет на выезд из страны для руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей, имеющих значительные долги.

  • Порог задолженности установлен в размере 27 тысяч МРП, что в 2025 году составляет около 160 млн тенге.

  • Ограничение вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Дифференцированный подход к задолженности

Сегодня меры начинают применяться при долге от 6 МРП (23 592 тенге). Однако уже с 2026 года система будет изменена.

  • Вводятся новые градации: от 20 МРП (78 640 тенге) до 45 МРП (176 940 тенге), а также свыше 45 МРП.

  • В зависимости от размера задолженности возможны такие меры, как:

    • блокировка расчетных счетов и кассовых операций;

    • приостановка некассовых распоряжений;

    • ежедневное начисление пени;

    • запрет на выпуск акций и облигаций;

    • обращение в суд для признания компании банкротом.

Отмена категорирования налогоплательщиков

С нового года будет упразднена система деления плательщиков на категории риска – высокий, средний и низкий. Теперь при получении уведомления налогоплательщик обязан будет погасить задолженность в течение 10 дней.

Цифровизация процедуры описи имущества

Для ускорения взыскания долгов запускается пилотный проект по цифровой фиксации имущества должников.

  • Сейчас процесс занимает до месяца, так как требуется участие территориальных органов, Фонда проблемных кредитов и привлеченных оценщиков.

  • Новый механизм предполагает использование мобильного приложения: сотрудник фотографирует имущество, после чего встроенная система с элементами искусственного интеллекта формирует отчет.

  • Время процедуры сократится до 20 минут – 3 часов.

Итог

Новые правила ужесточают контроль за должниками и делают процесс взыскания более технологичным. По мнению представителей КГД, это позволит повысить дисциплину среди налогоплательщиков и уменьшить объем долгов перед государством.

