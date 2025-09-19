18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.09.2025, 10:43

Ученые выяснили, кто считается «генетическими братьями» казахов

Новости Казахстана

Отечественные специалисты провели масштабное сравнение геномных данных казахов с ДНК различных этнических групп. Результаты позволили установить, какие народы находятся в наибольшем генетическом родстве с казахами, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: pikabu.ru
Фото: pikabu.ru

Методика исследования

Руководитель лаборатории биоинформатики и системной биологии Назарбаев Университета Улыкбек Каиров пояснил, что основным инструментом анализа стал индекс фиксации (Fst). Этот показатель отражает генетическую дистанцию между популяциями: чем он ниже, тем ближе народы друг к другу по происхождению.

Ближайшие народы

Согласно полученным данным:

  • наиболее близкие генетические связи наблюдаются у казахов с каракалпаками, кыргызами и уйгурами;

  • чуть более отдаленные показатели зафиксированы с узбеками и башкирами;

  • относительно высокая дистанция отмечена с татарами и туркменами, сопоставимая с уровнем родства с северными китайцами (хань).

Ученые подчеркивают, что эти выводы согласуются с историей и лингвистикой: близость языков и многовековые контакты народов нашли подтверждение и в генетике.

Неожиданный результат: хазары

Особый интерес вызвали данные по хазарам — тюркоязычному народу, проживающему в Афганистане. Уровень Fst оказался удивительно низким, что говорит о древнем общем происхождении. Исследователи предполагают, что хазары могли отделиться от предков казахов, но длительное время сохраняли генетическую самобытность.

Казахи между Западом и Востоком

Анализ также показал, что казахи занимают промежуточное положение между европейскими и восточноазиатскими народами:

  • генетически они ближе к русским, украинцам и французам, чем монголы или китайцы;

  • одновременно казахи ближе к монголам, тувинцам, бурятам и якутам, чем большинство европейских популяций.

По словам Каирова, это отражает двойное наследие казахского этноса, в котором соединились западноевразийские и восточноазиатские корни.

Дальние народы

Максимальная генетическая дистанция отмечена у казахов с африканскими этническими группами, арабскими бедуинами и изолированными сибирскими народами, например нганасанами. Ученые считают это закономерным результатом: географическая удаленность и различная история миграций практически исключали пересечения.

