Температура воды в Каспийском море
19.09.2025, 11:45

Казахстанским пенсионерам спишут все долги по налогам с пенсионных выплат

Новости Казахстана 0 528

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) официально подтвердил: начиная с 1 января 2026 года все долги по отложенному индивидуальному подоходному налогу (ИПН) с пенсионных изъятий будут полностью аннулированы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

ФОТО: © gov.kz
ФОТО: © gov.kz

ЕНПФ разъяснил правила

Важно, что пенсионерам не потребуется подавать никаких заявлений — списание произойдет автоматически.

Откуда возникла задолженность

Когда граждане досрочно изымали часть пенсионных накоплений на лечение или улучшение жилищных условий, они были обязаны уплатить 10% подоходного налога. Закон предусматривал два варианта:

  • внести всю сумму сразу;

  • оформить отсрочку и погашать налог равными частями после выхода на пенсию.

Многие выбрали второй путь, и у них сформировались долговые обязательства перед бюджетом. После изменений в налоговом законодательстве возник вопрос: что будет с этими долгами?

Вопрос граждан и официальный ответ

На блог-платформе ЕНПФ одна из пользователей спросила: будут ли списаны долги по ИПН, если изъятия были сделаны до 2026 года, и нужно ли подавать отдельное заявление?

ЕНПФ дал четкий ответ:

  • с 1 января 2026 года вступают в силу новые нормы Налогового кодекса РК (№ 214-VIII от 18 июля 2025 года);

  • они освобождают граждан от уплаты ИПН с пенсионных выплат, включая единовременные;

  • все налоговые обязательства по отложенному ИПН будут аннулированы автоматически, без подачи дополнительных документов.

Что изменится для пенсионеров

Принятое решение станет реальным облегчением для тысяч казахстанцев, которые ранее пользовались правом досрочного снятия пенсионных средств. Теперь:

  • не нужно будет писать заявления об отмене задолженности;

  • накопленные долги исчезнут автоматически с 1 января 2026 года;

  • подоходный налог больше не будет удерживаться ни с ежемесячных пенсионных выплат, ни с единовременных.

Итог

Государство фактически снимает будущую налоговую нагрузку с пенсионеров, избавляя их от обязательств по отложенному ИПН. Решение ЕНПФ ставит точку в многолетней неопределенности и гарантирует, что с 2026 года пенсионные выплаты казахстанцев будут полностью освобождены от подоходного налога.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Как то медленно они думают.
19.09.2025, 09:04
