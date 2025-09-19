Казахстанским пенсионерам спишут все долги по налогам с пенсионных выплат

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) официально подтвердил: начиная с 1 января 2026 года все долги по отложенному индивидуальному подоходному налогу (ИПН) с пенсионных изъятий будут полностью аннулированы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Важно, что пенсионерам не потребуется подавать никаких заявлений — списание произойдет автоматически.
Когда граждане досрочно изымали часть пенсионных накоплений на лечение или улучшение жилищных условий, они были обязаны уплатить 10% подоходного налога. Закон предусматривал два варианта:
внести всю сумму сразу;
оформить отсрочку и погашать налог равными частями после выхода на пенсию.
Многие выбрали второй путь, и у них сформировались долговые обязательства перед бюджетом. После изменений в налоговом законодательстве возник вопрос: что будет с этими долгами?
На блог-платформе ЕНПФ одна из пользователей спросила: будут ли списаны долги по ИПН, если изъятия были сделаны до 2026 года, и нужно ли подавать отдельное заявление?
ЕНПФ дал четкий ответ:
с 1 января 2026 года вступают в силу новые нормы Налогового кодекса РК (№ 214-VIII от 18 июля 2025 года);
они освобождают граждан от уплаты ИПН с пенсионных выплат, включая единовременные;
все налоговые обязательства по отложенному ИПН будут аннулированы автоматически, без подачи дополнительных документов.
Принятое решение станет реальным облегчением для тысяч казахстанцев, которые ранее пользовались правом досрочного снятия пенсионных средств. Теперь:
не нужно будет писать заявления об отмене задолженности;
накопленные долги исчезнут автоматически с 1 января 2026 года;
подоходный налог больше не будет удерживаться ни с ежемесячных пенсионных выплат, ни с единовременных.
Государство фактически снимает будущую налоговую нагрузку с пенсионеров, избавляя их от обязательств по отложенному ИПН. Решение ЕНПФ ставит точку в многолетней неопределенности и гарантирует, что с 2026 года пенсионные выплаты казахстанцев будут полностью освобождены от подоходного налога.
