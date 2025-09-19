18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.19
636.44
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.09.2025, 12:14

20 лет за одно слово: за провокацию в комментариях казахстанцы будут лишены свободы

Новости Казахстана 0 607

Прокуратура Астаны сообщила, что только за первые месяцы текущего года 11 граждан Казахстана уже получили реальные сроки за разжигание национальной и религиозной розни. Все дела были доведены до суда, вина подсудимых доказана, а приговоры вступили в законную силу, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Конкретный пример из судебной практики

Один из наиболее показательных случаев произошёл в столице. Житель Астаны во время прямой трансляции в TikTok использовал грубые выражения и оскорбительные комментарии в адрес представителей другой национальности. Эти действия были расценены как попытка спровоцировать конфликт на национальной почве. В результате суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы.

Позиция прокуратуры

В надзорном ведомстве подчеркнули, что государственные обвинители в полном объёме доказали вину всех 11 подсудимых. По каждому из дел вынесены судебные акты, которые официально вступили в силу. Прокуратура напоминает, что подобные нарушения рассматриваются как серьёзные преступления против общественного согласия.

Предупреждение гражданам

Прокуратура призывает казахстанцев не поддаваться на провокации и воздерживаться от слов и действий, способных посеять вражду между людьми различных национальностей, социальных групп или религиозных конфессий. Особое внимание уделяется интернет-пространству: именно там чаще всего фиксируются подобные нарушения.

Возможное наказание

Законодательство Казахстана предусматривает жёсткую уголовную ответственность за подобные деяния. Согласно действующим нормам, за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни может быть назначено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

3
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Coffee
Coffee
А куда жалобу писать? Там половину соц сети Тредс можно уже привлекать к ответственности
19.09.2025, 07:38
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?