20 лет за одно слово: за провокацию в комментариях казахстанцы будут лишены свободы

Прокуратура Астаны сообщила , что только за первые месяцы текущего года 11 граждан Казахстана уже получили реальные сроки за разжигание национальной и религиозной розни. Все дела были доведены до суда, вина подсудимых доказана, а приговоры вступили в законную силу, сообщает Lada.kz.

Фото: Shutterstock

Конкретный пример из судебной практики

Один из наиболее показательных случаев произошёл в столице. Житель Астаны во время прямой трансляции в TikTok использовал грубые выражения и оскорбительные комментарии в адрес представителей другой национальности. Эти действия были расценены как попытка спровоцировать конфликт на национальной почве. В результате суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы.

Позиция прокуратуры

В надзорном ведомстве подчеркнули, что государственные обвинители в полном объёме доказали вину всех 11 подсудимых. По каждому из дел вынесены судебные акты, которые официально вступили в силу. Прокуратура напоминает, что подобные нарушения рассматриваются как серьёзные преступления против общественного согласия.

Предупреждение гражданам

Прокуратура призывает казахстанцев не поддаваться на провокации и воздерживаться от слов и действий, способных посеять вражду между людьми различных национальностей, социальных групп или религиозных конфессий. Особое внимание уделяется интернет-пространству: именно там чаще всего фиксируются подобные нарушения.

Возможное наказание

Законодательство Казахстана предусматривает жёсткую уголовную ответственность за подобные деяния. Согласно действующим нормам, за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни может быть назначено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.