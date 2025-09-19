18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.09.2025, 13:23

Теперь официально: казахстанцам открыли новый способ заработать больше - названы условия

Новости Казахстана 0 848

Министерство труда и социальной защиты разъяснило, при каких обстоятельствах граждане могут официально совмещать несколько мест работы. Основные правила закреплены в Трудовом кодексе РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: horizont.net
Фото: horizont.net

Сколько часов можно работать

По законодательству установлены следующие ограничения:

  • основное место работы – не более 8 часов в день;

  • дополнительное место работы (по совместительству) – не более 4 часов.

Таким образом, суммарная продолжительность занятости не должна превышать 12 часов в сутки.

Что считается совместительством

Ведомство уточнило, что согласно подпункту 56) статьи 1 Трудового кодекса, совместительство — это выполнение другой оплачиваемой регулярной работы по трудовому договору в свободное от основной занятости время.

Чтобы устроиться на вторую работу, необходимо предоставить новому работодателю справку с основного места. В документе указываются должность, условия труда и график.

Нормы по длительности рабочего дня

Согласно статье 68 Кодекса, общее количество часов работы по основному месту и по совместительству не может превышать установленной нормы рабочего дня более чем на четыре часа.

Отпуск при совмещении

Закон обязывает предоставлять отпуск по основному и дополнительному месту работы одновременно.
Если оплачиваемый отпуск на второй работе короче, чем на основной, работодатель обязан по просьбе сотрудника предоставить дополнительные дни отдыха без сохранения зарплаты.

Ограничения для несовершеннолетних

Министерство труда подчеркнуло, что лица младше 18 лет не могут работать по совместительству, за исключением отдельных случаев, например, для медицинских работников.

3
0
1
