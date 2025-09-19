Теперь официально: казахстанцам открыли новый способ заработать больше - названы условия

Министерство труда и социальной защиты разъяснило, при каких обстоятельствах граждане могут официально совмещать несколько мест работы. Основные правила закреплены в Трудовом кодексе РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По законодательству установлены следующие ограничения:
основное место работы – не более 8 часов в день;
дополнительное место работы (по совместительству) – не более 4 часов.
Таким образом, суммарная продолжительность занятости не должна превышать 12 часов в сутки.
Ведомство уточнило, что согласно подпункту 56) статьи 1 Трудового кодекса, совместительство — это выполнение другой оплачиваемой регулярной работы по трудовому договору в свободное от основной занятости время.
Чтобы устроиться на вторую работу, необходимо предоставить новому работодателю справку с основного места. В документе указываются должность, условия труда и график.
Согласно статье 68 Кодекса, общее количество часов работы по основному месту и по совместительству не может превышать установленной нормы рабочего дня более чем на четыре часа.
Закон обязывает предоставлять отпуск по основному и дополнительному месту работы одновременно.
Если оплачиваемый отпуск на второй работе короче, чем на основной, работодатель обязан по просьбе сотрудника предоставить дополнительные дни отдыха без сохранения зарплаты.
Министерство труда подчеркнуло, что лица младше 18 лет не могут работать по совместительству, за исключением отдельных случаев, например, для медицинских работников.
