Несколько тысяч фур застряли на границе с Казахстаном

Қазақ тіліне аудару

На границе Казахстана с Китаем образовалась масштабная пробка грузового транспорта. По данным Telegram-канала Mash, в ожидании прохождения таможни стоят около пяти тысяч фур , направляющихся в Москву.

Фото: dzen.ru

Прекращение поставок в Москву

Согласно сообщениям, грузы из Китая уже третий день не поступают в российскую столицу. В результате склады в Москве начинают пустеть, а предприятия, зависящие от импорта, сталкиваются с перебоями в поставках.

Потенциальная перегрузка терминалов

Эксперты предупреждают, что если с понедельника весь накопившийся поток грузов хлынет одновременно, терминалы могут оказаться серьезно перегружены. Это создаст дополнительные задержки и увеличит время обработки грузов.

Причины пробки

Как сообщают в Комитете государственных доходов РК, на трассах России усилились проверки казахстанских грузовых автомобилей. Перевозчики сообщают о задержках и досмотрах, которые вызывают трудности в поставках и дополнительные расходы. При этом Казахстан соблюдает правила ЕАЭС, где предусмотрено свободное перемещение товаров между странами, подчеркивают в ведомстве.

Отсутствие прогнозов и длительность очереди

Водители грузовиков признаются, что не понимают, когда движение транспорта будет восстановлено. Даже если будут оперативно решены административные и политические вопросы, ликвидировать очередь полностью удастся не ранее чем через три недели.