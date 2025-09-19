Несколько тысяч фур застряли на границе с Казахстаном

На границе Казахстана с Китаем образовалась масштабная пробка грузового транспорта. По данным Telegram-канала Mash, в ожидании прохождения таможни стоят около пяти тысяч фур, направляющихся в Москву.
Согласно сообщениям, грузы из Китая уже третий день не поступают в российскую столицу. В результате склады в Москве начинают пустеть, а предприятия, зависящие от импорта, сталкиваются с перебоями в поставках.
Эксперты предупреждают, что если с понедельника весь накопившийся поток грузов хлынет одновременно, терминалы могут оказаться серьезно перегружены. Это создаст дополнительные задержки и увеличит время обработки грузов.
Как сообщают в Комитете государственных доходов РК, на трассах России усилились проверки казахстанских грузовых автомобилей. Перевозчики сообщают о задержках и досмотрах, которые вызывают трудности в поставках и дополнительные расходы. При этом Казахстан соблюдает правила ЕАЭС, где предусмотрено свободное перемещение товаров между странами, подчеркивают в ведомстве.
Водители грузовиков признаются, что не понимают, когда движение транспорта будет восстановлено. Даже если будут оперативно решены административные и политические вопросы, ликвидировать очередь полностью удастся не ранее чем через три недели.
