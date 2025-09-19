18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.09.2025, 15:43

Кто в Казахстане получит доступ к суперкомпьютеру и зачем

Новости Казахстана 0 425

Министр цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев рассказал LS о возможностях суперкомпьютера в области экономического прогнозирования и применения технологий искусственного интеллекта, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: azertag.az
Фото: azertag.az

Доступ к технологии: кто сможет использовать суперкомпьютер

По словам Ж. Мадиева, суперкомпьютер будет открыт для широкого круга пользователей:

  • исследовательских институтов и университетов;

  • стартапов, работающих в сфере ИИ;

  • крупных IT-компаний, реализующих собственные продукты и агенты искусственного интеллекта.

«Эта технология необходима как для тренировки моделей, так и для стадии инференса*, — отметил министр. — На эти процессы требуются большие вычислительные мощности».

Инференс — практическое применение знаний искусственного интеллекта, накопленных на этапе обучения моделей.

Экономические прогнозы Казахстана

Журналист LS спросил министра, сможет ли суперкомпьютер предсказывать экономику страны. Мадиев уточнил, что это возможно при условии, если соответствующие ведомства или компании создадут такие продукты и потребуется мощный вычислительный движок. В таком случае суперкомпьютер сможет выполнять задачи прогнозирования.

Национальная платформа ИИ как канал доступа

Ранее LS сообщал, что доступ к суперкомпьютеру будет организован через Национальную платформу ИИ. Через нее будут поступать задачи, а основное назначение оборудования — разработка и обучение отечественных продуктов в сфере искусственного интеллекта. Все вычислительные задачи выполняются по официальным запросам госорганов, научных организаций и других уполномоченных структур.

Международное сотрудничество

Ж. Мадиев также рассказал о долгих переговорах с США по ввозу суперкомпьютера в Казахстан, которые позволили обеспечить стране доступ к современным вычислительным мощностям.

