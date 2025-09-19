18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.09.2025, 16:39

Массовые допросы: тысячи россиян попали под проверку из-за банковских карт Казахстана

Новости Казахстана 0 738

В России стали проводить допросы граждан, оформивших банковские карты Казахстана дистанционно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

Фото: finance.yahoo.com
Фото: finance.yahoo.com

Ужесточение правил в Казахстане

С начала 2025 года в Казахстане значительно изменились условия для иностранных граждан при получении банковских карт и индивидуального идентификационного номера (ИИН).

  • Онлайн-оформление ИИН для иностранцев было приостановлено.

  • Посольство Казахстана в России также прекратило выдачу номеров.

  • Банки ввели дополнительные ограничения для оформления карт нерезидентами.

Несмотря на запреты, на рынке оставалась возможность получения ИИН через посредников. Именно это породило всплеск спроса на их услуги. Однако к концу года многие номера, выданные подобным образом, были признаны недействительными и аннулированы.

Массовые вызовы россиян на допросы

С сентября российские граждане, оформившие казахстанские банковские карты дистанционно, начали получать повестки в отделы полиции.

  • По данным источников, интерес силовиков охватывает более тысячи человек.

  • Карты оформлялись с помощью специализированных сервисов и даже при содействии крупных российских банков.

  • Для получения требовалось подать паспортные данные и заявление через посредников, которые помогали оформить ИИН.

Полиция обзванивает клиентов и приглашает их для дачи объяснений. Некоторым сообщают, что в Казахстане уже заведены уголовные дела, хотя официального подтверждения этих расследований пока нет.

Возможные причины интереса следствия

Эксперты указывают, что повышенное внимание правоохранительных органов может быть связано с расследованием против сотрудников и посредников в Казахстане, которые помогали иностранцам обходить новые правила.

  • Под подозрение могли попасть схемы массового оформления ИИН.

  • Следствие, вероятно, пытается установить масштабы нарушений и цепочку участников.

Что это значит для россиян

Ситуация показывает, что:

  • Использование «серых» схем для получения банковских услуг за рубежом стало рискованным.

  • Получатели карт через посредников могут быть вовлечены в расследование, даже если сами не имели преступных намерений.

  • В будущем подобные практики могут полностью исчезнуть из-за давления со стороны как казахстанских, так и российских властей.

1
1
0
