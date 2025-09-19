Массовые допросы: тысячи россиян попали под проверку из-за банковских карт Казахстана

Қазақ тіліне аудару

В России стали проводить допросы граждан, оформивших банковские карты Казахстана дистанционно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ужесточение правил в Казахстане

С начала 2025 года в Казахстане значительно изменились условия для иностранных граждан при получении банковских карт и индивидуального идентификационного номера (ИИН).

Онлайн-оформление ИИН для иностранцев было приостановлено.

Посольство Казахстана в России также прекратило выдачу номеров.

Банки ввели дополнительные ограничения для оформления карт нерезидентами.

Несмотря на запреты, на рынке оставалась возможность получения ИИН через посредников. Именно это породило всплеск спроса на их услуги. Однако к концу года многие номера, выданные подобным образом, были признаны недействительными и аннулированы.

Массовые вызовы россиян на допросы

С сентября российские граждане, оформившие казахстанские банковские карты дистанционно, начали получать повестки в отделы полиции.

По данным источников, интерес силовиков охватывает более тысячи человек.

Карты оформлялись с помощью специализированных сервисов и даже при содействии крупных российских банков.

Для получения требовалось подать паспортные данные и заявление через посредников, которые помогали оформить ИИН.

Полиция обзванивает клиентов и приглашает их для дачи объяснений. Некоторым сообщают, что в Казахстане уже заведены уголовные дела, хотя официального подтверждения этих расследований пока нет.

Возможные причины интереса следствия

Эксперты указывают, что повышенное внимание правоохранительных органов может быть связано с расследованием против сотрудников и посредников в Казахстане, которые помогали иностранцам обходить новые правила.

Под подозрение могли попасть схемы массового оформления ИИН.

Следствие, вероятно, пытается установить масштабы нарушений и цепочку участников.

Что это значит для россиян

