Бизнес в бегстве: казахстанские компании ищут убежище в соседних странах

Казахстанские предприниматели всё чаще задумываются о переносе бизнеса за границу, преимущественно в Кыргызстан и Узбекистан. Причиной тому эксперты называют резкое увеличение налоговой нагрузки на малый бизнес, которое уже сейчас влияет на предпринимательскую активность, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Председатель правления Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин отмечает, что усиление налогового давления создает неблагоприятный климат для бизнеса.
"Многие бизнесмены уже говорят, что ситуация становится крайне сложной. Некоторые закрывают свои компании или ищут возможности работать в другой юрисдикции – кто-то рассматривает Кыргызстан, кто-то — Узбекистан. В Казахстане стало неинтересно и опасно вести бизнес. Полная картина проявится в 2026 году. Это мой пессимистический прогноз, но есть и оптимистичный сценарий: бизнес всегда находит способы выжить и адаптироваться к административному давлению", — пояснил он.
Эксперт также подчеркнул, что изменения в новом Налоговом кодексе создают дополнительные препятствия для взаимодействия между компаниями.
"Вычеты теперь нельзя использовать, что разрывает B2B и B2C. Не ясно, зачем такие меры применяются к 97% налогоплательщиков. Можно было бы просто улучшить налоговое администрирование. К чему это приведет — увидим через год, но прогнозы неутешительные", — заявил Карин.
Сакен Карин также критикует подход госорганов к администрированию НДС и борьбе с уклонением от налогов.
"Система e-Tamga была слишком жесткой, но государство частично скорректировало требования, уменьшив категории лиц с четырех до одной. Посмотрим, как это отразится на бизнесе. Надеемся, что чрезмерные меры будут смягчены", — отметил он.
Еще одной проблемой эксперт назвал недостаток анализа предоставления налоговых льгот и преференций, что ограничивает регулирующую функцию налогов.
"Сегодня аналитики фактически нет. Данные КГД предоставляются в форме, которая не всегда релевантна. Чтобы рекомендовать правительству взвешенные решения в пользу бизнеса, необходимо самостоятельно собирать и анализировать информацию", — резюмировал Карин.
