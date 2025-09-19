Ценники в российских рублях обнаружили в магазине в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В одном из детских магазинов Восточно-Казахстанской области выявили ценники, указанные не в тенге, а в российских рублях. Факт вызвал интерес надзорных органов и стал поводом для внеплановой проверки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: spasibovsem.ru

Проверка показала нарушение

По информации Министерства торговли и интеграции, специалисты департамента торговли и защиты прав потребителей ВКО подтвердили наличие ярлыков с ценами в рублях. Нарушение зафиксировали на части товара, что противоречит действующему законодательству, где официальной валютой расчетов признается исключительно тенге.

Объяснение владельцев

Руководство магазина попыталось оправдать ситуацию нехваткой персонала и незнанием законодательных требований. Тем не менее, подобные аргументы не освободили торговую точку от ответственности.

Наказание и предписание

В результате магазин оштрафовали на 200 месячных расчетных показателей, что составляет 786 400 тенге в 2025 году. Дополнительно было выдано официальное предписание устранить нарушения и привести ценники в соответствие с нормами.