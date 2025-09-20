Ерболат Досаев получил высокий пост в Администрации президента

Қазақ тіліне аудару

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ерболата Досаева на должность заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Sputnik/Ертай Сарбасов

Богатый опыт работы на государственных постах

Ерболат Досаев на протяжении своей карьеры занимал ряд ключевых государственных позиций. Он возглавлял несколько министерств Казахстана, включая Министерство финансов, Министерство здравоохранения и Министерство национальной экономики.

Кроме того, с 2019 по 2022 годы Досаев занимал пост председателя Национального банка Казахстана, где курировал вопросы денежно-кредитной политики и финансовой стабильности страны.

Аким Алматы и последующие шаги

31 января 2022 года Ерболат Досаев был назначен акимом Алматы, крупнейшего города Казахстана, где руководил городскими программами развития и модернизации инфраструктуры. В мае 2025 года он покинул пост акима, после чего был приглашён на работу в Администрацию президента.

Назначение Досаева на новую должность рассматривается как логичный шаг, учитывая его богатый управленческий опыт и знание финансовой и экономической сферы страны.