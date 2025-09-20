Ерболат Досаев получил высокий пост в Администрации президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ерболата Досаева на должность заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Ерболат Досаев на протяжении своей карьеры занимал ряд ключевых государственных позиций. Он возглавлял несколько министерств Казахстана, включая Министерство финансов, Министерство здравоохранения и Министерство национальной экономики.
Кроме того, с 2019 по 2022 годы Досаев занимал пост председателя Национального банка Казахстана, где курировал вопросы денежно-кредитной политики и финансовой стабильности страны.
31 января 2022 года Ерболат Досаев был назначен акимом Алматы, крупнейшего города Казахстана, где руководил городскими программами развития и модернизации инфраструктуры. В мае 2025 года он покинул пост акима, после чего был приглашён на работу в Администрацию президента.
Назначение Досаева на новую должность рассматривается как логичный шаг, учитывая его богатый управленческий опыт и знание финансовой и экономической сферы страны.
