Новый закон Токаева: силовикам будут сообщать об опасных переводах граждан Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на усиление контроля за финансовыми операциями и противодействие преступным потокам денег. Документ касается предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: ratecity.com.au

Цель закона

По словам заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова, новый закон обязывает банки и другие финансовые организации сообщать о подозрительных операциях граждан Казахстана.

Основные задачи документа:

Адаптация национального законодательства к современным реалиям финансового рынка.

Повышение эффективности финансового мониторинга.

Выполнение международных стандартов по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Ключевые изменения в законодательстве

Закон включает ряд нововведений, направленных на усиление контроля и прозрачности финансовых операций:

Именные ценные бумаги : теперь допускается выпуск только именных ценных бумаг.

Пересмотр понятия деловой репутации : обновлено определение “безупречной деловой репутации”.

Разграничение оценок рисков : введены понятия “национальная оценка рисков” и “секторальная оценка рисков”.

Запрет на банки-ширмы : запрещается учреждение банков, действующих только как формальные структуры.

Автоматизированная система риск-идентификации : внедряется система для выявления потенциально рисковых клиентов.

Расширение круга финансового мониторинга: теперь к наблюдаемым субъектам относятся операторы сотовой связи, клиринговые центры и Национальное агентство “Правительство для граждан”.

Новые правила для операций с деньгами и активами

Закон вводит новые пороговые суммы для различных финансовых операций, включая денежные переводы, имущество и цифровые активы. Также уточняются правила:

Исключения лиц из перечня, связанного с финансированием терроризма.

Контроль Агентства финансового мониторинга за субъектами с высоким уровнем риска.

Введение новых понятий и обязательств

Документ закрепляет новые термины и обязанности для участников финансового рынка:

Финансирование оружия массового уничтожения .

Иностранный траст .

Скоринговый модуль .

Личный кабинет.

Кроме того, закон устанавливает обязанность направлять сообщения о подозрительной деятельности, что соответствует Концепции развития финансового мониторинга на 2022–2026 годы.