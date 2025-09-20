18+
19.09.2025, 20:25

Новый закон Токаева: силовикам будут сообщать об опасных переводах граждан Казахстана

Новости Казахстана 0 577

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на усиление контроля за финансовыми операциями и противодействие преступным потокам денег. Документ касается предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: ratecity.com.au

Цель закона

По словам заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова, новый закон обязывает банки и другие финансовые организации сообщать о подозрительных операциях граждан Казахстана.

Основные задачи документа:

  • Адаптация национального законодательства к современным реалиям финансового рынка.

  • Повышение эффективности финансового мониторинга.

  • Выполнение международных стандартов по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Ключевые изменения в законодательстве

Закон включает ряд нововведений, направленных на усиление контроля и прозрачности финансовых операций:

  • Именные ценные бумаги: теперь допускается выпуск только именных ценных бумаг.

  • Пересмотр понятия деловой репутации: обновлено определение “безупречной деловой репутации”.

  • Разграничение оценок рисков: введены понятия “национальная оценка рисков” и “секторальная оценка рисков”.

  • Запрет на банки-ширмы: запрещается учреждение банков, действующих только как формальные структуры.

  • Автоматизированная система риск-идентификации: внедряется система для выявления потенциально рисковых клиентов.

  • Расширение круга финансового мониторинга: теперь к наблюдаемым субъектам относятся операторы сотовой связи, клиринговые центры и Национальное агентство “Правительство для граждан”.

Новые правила для операций с деньгами и активами

Закон вводит новые пороговые суммы для различных финансовых операций, включая денежные переводы, имущество и цифровые активы. Также уточняются правила:

  • Исключения лиц из перечня, связанного с финансированием терроризма.

  • Контроль Агентства финансового мониторинга за субъектами с высоким уровнем риска.

Введение новых понятий и обязательств

Документ закрепляет новые термины и обязанности для участников финансового рынка:

  • Финансирование оружия массового уничтожения.

  • Иностранный траст.

  • Скоринговый модуль.

  • Личный кабинет.

Кроме того, закон устанавливает обязанность направлять сообщения о подозрительной деятельности, что соответствует Концепции развития финансового мониторинга на 2022–2026 годы.

