Новый закон Токаева: силовикам будут сообщать об опасных переводах граждан Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на усиление контроля за финансовыми операциями и противодействие преступным потокам денег. Документ касается предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По словам заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова, новый закон обязывает банки и другие финансовые организации сообщать о подозрительных операциях граждан Казахстана.
Основные задачи документа:
Адаптация национального законодательства к современным реалиям финансового рынка.
Повышение эффективности финансового мониторинга.
Выполнение международных стандартов по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Закон включает ряд нововведений, направленных на усиление контроля и прозрачности финансовых операций:
Именные ценные бумаги: теперь допускается выпуск только именных ценных бумаг.
Пересмотр понятия деловой репутации: обновлено определение “безупречной деловой репутации”.
Разграничение оценок рисков: введены понятия “национальная оценка рисков” и “секторальная оценка рисков”.
Запрет на банки-ширмы: запрещается учреждение банков, действующих только как формальные структуры.
Автоматизированная система риск-идентификации: внедряется система для выявления потенциально рисковых клиентов.
Расширение круга финансового мониторинга: теперь к наблюдаемым субъектам относятся операторы сотовой связи, клиринговые центры и Национальное агентство “Правительство для граждан”.
Закон вводит новые пороговые суммы для различных финансовых операций, включая денежные переводы, имущество и цифровые активы. Также уточняются правила:
Исключения лиц из перечня, связанного с финансированием терроризма.
Контроль Агентства финансового мониторинга за субъектами с высоким уровнем риска.
Документ закрепляет новые термины и обязанности для участников финансового рынка:
Финансирование оружия массового уничтожения.
Иностранный траст.
Скоринговый модуль.
Личный кабинет.
Кроме того, закон устанавливает обязанность направлять сообщения о подозрительной деятельности, что соответствует Концепции развития финансового мониторинга на 2022–2026 годы.
