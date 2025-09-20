18+
20.09.2025, 09:23

Backstreet Boys дали незабываемый концерт в Алматы: фанаты делятся видео

Новости Казахстана 0 1 721

19 сентября в Алматы прошел концерт легендарной группы Backstreet Boys, собравший тысячи поклонников и вызвавший большой отклик в соцсетях, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz.

Фото: кадр из видео / instagram.com/nickcarter
Фото: кадр из видео / instagram.com/nickcarter

Вечером 19 сентября алматинский стадион принял легендарный американский бойз-бенд Backstreet Boys. Зрители активно делились кадрами с мероприятия в социальных сетях, показывая атмосферу концерта.

Участник группы Ник Картер опубликовал на своей странице в Instagram видео, снятое со сцены. На кадрах видно, как тысячи зрителей вместе с артистами исполняют хиты коллектива. Музыкант поблагодарил казахстанскую публику, отметив, что шоу в Алматы стало для них незабываемым.

Во время концерта Backstreet Boys поздравили Алматы с днем города, а после нескольких композиций обратились к зрителям на казахском языке, сказав: «Рахмет».

Поклонники в соцсетях отмечали, что приезд культовой группы стал важным событием для города и подарил яркие эмоции всем присутствующим.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

