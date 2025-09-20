Чиновника из СКО арестовали на 15 суток за «прием лекарства»

Қазақ тіліне аудару

В Северо-Казахстанской области заместителя руководителя управления могут лишить должности после того, как он отказался пройти проверку на алкоголь, объяснив это приёмом лекарства, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото Tengrinews.kz

Судебное разбирательство и арест

19 сентября на заседании совета по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата СКО Серика Токумбетова.

Главный специалист управления контроля в сфере госслужбы региона Асемгуль Бегалина сообщила, что 23 августа в городе Сергеевка Шал акынского района автомобиль под управлением Токумбетова остановили сотрудники полиции. По их словам, от водителя исходил запах алкоголя, однако он отказался пройти медицинское освидетельствование.

25 августа межрайонный суд района Шал акына признал чиновника виновным по части 4 статьи 613 КоАП («Уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения»). Суд назначил административный арест на 15 суток и лишил его водительских прав на восемь лет. Постановление вступило в силу и обжаловано не было.

Объяснения чиновника

Серик Токумбетов пояснил, что отказался от освидетельствования из-за приёма лекарств от простуды. Он утверждал, что опасался ошибочного результата анализа.

Я в августе взял отпуск на 15 дней и поехал в Сергеевку, чтобы помочь родителям ремонтировать дом после пожара. Были сильные дожди, и я очень сильно простыл и принимал лекарства. Я повёз строителя домой, и меня остановили полицейские. Они сказали, что мне нужно проехать в больницу на медосвидетельствование. Я не стал сопротивляться, так как это представители власти, поехал с ними. Мне предложили пройти освидетельствование, на что я отказался, так как в тот момент побоялся, что лекарства могут повлиять на результат, - отметил Серик Токумбетов.

После суда чиновник написал заявление на отпуск без содержания на 20 дней и использовал его для отбытия наказания. Обжаловать решение он не стал.

Позиция совета по этике

Руководитель департамента по делам госслужбы по СКО и председатель совета по этике Ержан Карымсаков заявил, что Токумбетов вводит в заблуждение членов совета.

Вы на госслужбе и вам не 15 лет. Если вы понимали, что лекарство выпили и какие-то моменты будут, надо было на месте решать. Пройти освидетельствование, а если не согласны с результатом, то у вас есть право сдать кровь, анализы, оспорить, доказать. У вас были все возможности доказать правоту, но этого сделано не было, - отметил Ержан Карымсаков.

На заседании чиновник также сказал, что отказался от процедуры, так как у его знакомой даже после употребления кумыса тест показал наличие алкоголя. Этот аргумент вызвал недоумение членов совета.

Решение по дисциплинарному делу

По итогам обсуждения большинство членов совета по этике высказались за увольнение Серика Токумбетова. Двое предложили ограничиться вынесением неполного служебного соответствия.