Казахстанка рассказала о жизни в США и вызвала бурную реакцию в Сети

70-летняя уроженка Казахстана, проживающая в США с 2006 года, поделилась впечатлениями о своей жизни за океаном, однако её слова вызвали споры среди пользователей соцсетей, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: скриншот видео

История казахстанки в Америке

Видеоролик появился в Instagram-блоге RINA SMIGL, на которую подписаны более 130 тысяч человек. В кадре пенсионерка рассказала, что переехала в США почти 20 лет назад. Женщина работала сиделкой и няней, а сегодня довольна своей жизнью.

По её словам, Америка предоставляет всё необходимое для достойного существования: если человек трудолюбив, то он сможет обеспечить себе комфорт. Она добавила, что в Казахстане также зарабатывала, но из-за воспитания детей и бытовых расходов не могла позволить себе поездки и полноценный отдых.

Реакция пользователей

Высказывания женщины вызвали активное обсуждение в комментариях. Подписчики разделились во мнениях:

Часовая няня и домработница. Прекрасная жизнь.

Просто дети выросли и начали зарабатывать! Поэтому и легче! В Казахстане можно тоже если работать жить хорошо! Люблю Казахстан.

Она права. Сколько бы ты не работал в Казахстане, зарплаты хватает только на продукты минимальные и на жилье.

А что насчет преступности? Почему молчит, что там постоянно стреляют и убивают людей и детей?

Уехала, когда в стране, действительно трудно жилось, а сейчас поездками никого не удивишь. Есть в Америке и бедные, как и у нас. А про то, что нет там минусов, не скажите, там их тоже немало, самое главное, там ты без родины!

Общий вывод комментаторов

Многие сошлись во мнении, что у каждой страны есть как плюсы, так и минусы. Для одних США ассоциируются с большими возможностями и финансовой независимостью, для других – с рисками и отсутствием ощущения родины.