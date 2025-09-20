В Европе запретят популярные гель-лаки: коснутся ли изменения Казахстана?

Қазақ тіліне аудару

С сентября 2025 года в странах Европейского союза вступит в силу запрет на использование гель-лаков с веществом TPO, которое может негативно влиять на здоровье, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Pixabay

Что запретят и почему

Европейская комиссия признала, что триметилбензоилдифенилфосфиноксид (TPO), применяемый в гель-лаках, представляет риск для репродуктивного здоровья и способен вызывать аллергические реакции. Поэтому его использование в составе косметической продукции будет полностью запрещено.

За нарушение правил в странах ЕС предусмотрены штрафы.

Запретят ли TPO в Казахстане

TPO – это фотинициатор, благодаря которому гель-лак быстро затвердевает и становится прочным под воздействием UV/LED-ламп. Сегодня этот компонент активно используется в салонах по всему миру, включая Казахстан. Однако в нашей стране ограничений на его применение пока не планируется.

Альтернативы уже существуют

Несмотря на запрет, специалисты подчеркивают, что маникюр не исчезнет. Производители уже представили новые формулы без TPO, где применяются безопасные аналоги — TPO-L и BAPO.

Ряд крупных брендов, включая Semilac, NeoNail, Yoshi, Yokaba, Słowianka, Pro Nails, Victoria Vynn, Mistero Milano и Madam Glam, выпустили линии гель-лаков без запрещённого вещества. Они уже доступны в продаже на европейском рынке.

Позиция санитарных служб ЕС

Регуляторы поясняют, что речь идёт не о запрете маникюра как такового, а лишь о корректировке состава продукции. Однако с осени 2025 года все европейские салоны будут обязаны отказаться от материалов с TPO. В Польше и других странах Евросоюза за нарушение установленных правил мастерам и салонам грозят штрафы.