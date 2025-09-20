В Европе запретят популярные гель-лаки: коснутся ли изменения Казахстана?

С сентября 2025 года в странах Европейского союза вступит в силу запрет на использование гель-лаков с веществом TPO, которое может негативно влиять на здоровье, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Европейская комиссия признала, что триметилбензоилдифенилфосфиноксид (TPO), применяемый в гель-лаках, представляет риск для репродуктивного здоровья и способен вызывать аллергические реакции. Поэтому его использование в составе косметической продукции будет полностью запрещено.
За нарушение правил в странах ЕС предусмотрены штрафы.
TPO – это фотинициатор, благодаря которому гель-лак быстро затвердевает и становится прочным под воздействием UV/LED-ламп. Сегодня этот компонент активно используется в салонах по всему миру, включая Казахстан. Однако в нашей стране ограничений на его применение пока не планируется.
Несмотря на запрет, специалисты подчеркивают, что маникюр не исчезнет. Производители уже представили новые формулы без TPO, где применяются безопасные аналоги — TPO-L и BAPO.
Ряд крупных брендов, включая Semilac, NeoNail, Yoshi, Yokaba, Słowianka, Pro Nails, Victoria Vynn, Mistero Milano и Madam Glam, выпустили линии гель-лаков без запрещённого вещества. Они уже доступны в продаже на европейском рынке.
Регуляторы поясняют, что речь идёт не о запрете маникюра как такового, а лишь о корректировке состава продукции. Однако с осени 2025 года все европейские салоны будут обязаны отказаться от материалов с TPO. В Польше и других странах Евросоюза за нарушение установленных правил мастерам и салонам грозят штрафы.
