20.09.2025, 15:40

Главный имам ответил, дозволено ли мусульманам отмечать день рождения

Новости Казахстана

Вопрос о допустимости празднования дня рождения с точки зрения ислама вызвал обсуждения. Ответ предоставил главный имам мечети «Ырыскелді қажы» Нурлан қазы Байжигитұлы, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Instagram/@nurlanimam.kz
Фото: Instagram/@nurlanimam.kz

Главный имам мечети «Ырыскелді қажы» Нурлан қазы Байжигитұлы в прямом эфире радио прокомментировал популярный вопрос о том, можно ли мусульманам отмечать день рождения. По его словам, сам факт поздравлений не противоречит воспитанию и традициям.

Если тебя пришли поздравить близкие люди, нельзя сказать «астағфируллах» и закрыть перед ними дверь. Это противоречит воспитанию, нашему менталитету, так просто не принято. Наоборот, нужно задуматься: что я сделал важное и полезное за год? Живи, пусть прибавляются твои годы, - отметил Нурлан қазы Байжигитұлы.

В то же время религиозный деятель подчеркнул, что в праздновании не должно быть чрезмерности. В частности, он предостерёг от употребления алкоголя и организации шумных застолий в ресторанах.

Схожую позицию ранее озвучил заместитель председателя Совета улемов Духовного управления мусульман Татарстана, проректор Казанского исламского университета Рустам-хазрат Нургалеев. Он напомнил, что в исламе есть два главных праздника — Ураза-байрам и Курбан-байрам, а также значимые даты, такие как Ашура и мавлид (день рождения Пророка Мухаммеда, с.а.в.).

Нургалеев добавил, что день рождения можно рассматривать как возможность для благих дел и укрепления связей с близкими. По его словам, это праздник, прежде всего, для матери, которую стоит поблагодарить за жизнь, молиться о её здоровье и выражать уважение. Такое объединение семьи и обращение к Творцу, считает религиозный деятель, можно расценивать как богоугодное дело.

Однако среди богословов существует и противоположное мнение. Некоторые считают празднование дня рождения «подражанием неверующим» и относят его к запретным практикам. Они утверждают, что подобное торжество следует исключить из жизни мусульман, сравнивая его с празднованием Рождества. По мнению сторонников этой позиции, верующие должны уделять больше внимания таким событиям, как Рамадан или Ид, а не дню рождения.

3
2
1
