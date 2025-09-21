18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.19
636.44
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.09.2025, 19:10

Супругу экс-советника министра энергетики признали самой красивой в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 386

В столице Казахстана состоялся финал национального конкурса Mrs. Supermodel Kazakhstan 2025, где главный титул завоевала 30-летняя Шолпан Елубаева из Актюбинской области, передает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz.

Фото: instagram.com/prokadrykz/
Фото: instagram.com/prokadrykz/

16 сентября в Астане прошёл финал конкурса красоты Mrs. Supermodel Kazakhstan 2025, собравший самых ярких и талантливых женщин страны. Победительницей стала Шолпан Елубаева – доктор общественного здравоохранения, работающая на государственной службе. Помимо профессиональной карьеры, она с 18 лет занимается моделингом и спортом, а также воспитывает двух дочерей. Её супруг – известный нефтегазовый эксперт и общественный деятель Олжас Байдильдинов, занимавший ранее должность экс-советника министра энергетики РК.

Фото с instagram.com/prokadrykz/

В ходе соревнования участницы демонстрировали не только внешнюю привлекательность и грацию, но и интеллект, социальную активность и умение вдохновлять. Елубаева уверенно проявила себя во всех этапах: самопрезентации, дефиле в национальных и вечерних костюмах, а также в творческом номере.

После финала Шолпан отметила, что победа для неё имеет особое значение.

Я хотела показать, что женщина может быть успешной в профессии, заботливой мамой, сохранять внутреннюю гармонию и при этом смело идти за своей мечтой. Для меня важно вдохновлять других женщин на веру в собственные силы, - отметила Шолпан после финала.

Организаторы подчеркнули, что конкурс Mrs. Supermodel Kazakhstan – это не только демонстрация красоты, но и платформа для раскрытия таланта, лидерских качеств и социальной активности женщин, способных стать примером для общества.

Уже 3 октября Елубаева отправится представлять Казахстан на международный этап в Индию. В течение 10 дней участницы будут бороться за мировой титул, финал состоится 10 октября в Джайпуре. В программе предусмотрены конкурс талантов в Агре и фотосессии в Дели.

1
7
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?