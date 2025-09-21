Супругу экс-советника министра энергетики признали самой красивой в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В столице Казахстана состоялся финал национального конкурса Mrs. Supermodel Kazakhstan 2025, где главный титул завоевала 30-летняя Шолпан Елубаева из Актюбинской области.

16 сентября в Астане прошёл финал конкурса красоты Mrs. Supermodel Kazakhstan 2025, собравший самых ярких и талантливых женщин страны. Победительницей стала Шолпан Елубаева – доктор общественного здравоохранения, работающая на государственной службе. Помимо профессиональной карьеры, она с 18 лет занимается моделингом и спортом, а также воспитывает двух дочерей. Её супруг – известный нефтегазовый эксперт и общественный деятель Олжас Байдильдинов, занимавший ранее должность экс-советника министра энергетики РК.

В ходе соревнования участницы демонстрировали не только внешнюю привлекательность и грацию, но и интеллект, социальную активность и умение вдохновлять. Елубаева уверенно проявила себя во всех этапах: самопрезентации, дефиле в национальных и вечерних костюмах, а также в творческом номере.

После финала Шолпан отметила, что победа для неё имеет особое значение.

Я хотела показать, что женщина может быть успешной в профессии, заботливой мамой, сохранять внутреннюю гармонию и при этом смело идти за своей мечтой. Для меня важно вдохновлять других женщин на веру в собственные силы, - отметила Шолпан после финала.

Организаторы подчеркнули, что конкурс Mrs. Supermodel Kazakhstan – это не только демонстрация красоты, но и платформа для раскрытия таланта, лидерских качеств и социальной активности женщин, способных стать примером для общества.

Уже 3 октября Елубаева отправится представлять Казахстан на международный этап в Индию. В течение 10 дней участницы будут бороться за мировой титул, финал состоится 10 октября в Джайпуре. В программе предусмотрены конкурс талантов в Агре и фотосессии в Дели.