Backstreet Boys высадили деревья в Астане

Группа Backstreet Boys приняла участие в городском субботнике и помогла высадить деревья, передает Lada.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Фото: официальный сайт акимата столицы

Накануне в Астане состоялось официальное открытие Парка мира и согласия, который олицетворяет дружбу и единство между разными конфессиями и национальностями, представленными в Казахстане. В рамках экологического месячника «Таза Қазақстан» здесь провели субботник, к которому присоединилась легендарная группа Backstreet Boys.

Парк мира и согласия – это уникальное пространство, созданное для укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога. Здесь расположены туннель «Звездное небо», памятник «Древо Жизни» и каскадный водопад. В рамках экологического месячника «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» здесь произошло особенное событие: легендарная группа Backstreet Boys присоединилась к горожанам и приняла участие в посадке деревьев. Музыкантам понравилась экологическая инициатива, и они с радостью поддержали её, внося свой вклад в создание зеленого будущего нашего города, - сообщили в акимате.

Напомним, с 13 сентября по 11 октября в столице проходит традиционный экологический месячник «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка».