Угоны автомобилей в Казахстане: статистика, риски и советы для покупателей

В Казахстане количество угонов автомобилей постепенно снижается, однако риск стать жертвой преступников или приобрести машину, находящуюся в розыске, остаётся. Специалисты дали важные рекомендации водителям, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
В уголовной практике различают два вида преступлений:
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК, в декабре 2024 года в производстве находилось 181 уголовное дело о краже автомобилей, из них 143 были зарегистрированы в ЕРДР. В августе 2025-го показатель снизился до 57 дел (40 зарегистрированы).
Для сравнения: в 2023 году в производстве находилось 293 дела, при этом в ЕРДР зарегистрировано 247 случаев.
По информации МВД, раскрываемость в этой сфере остаётся высокой: более 95% угнанных автомобилей в 2024-2025 годах удалось найти и вернуть владельцам.
Чтобы обезопасить себя при покупке подержанного автомобиля, в МВД рекомендуют:
В системе МВД предусмотрена автоматическая проверка на угон: автомобиль, находящийся в розыске, не сможет быть зарегистрирован.
Автоэксперт Виктор Марсаков отметил, что наиболее безопасно приобретать машины у специализированных компаний.
На рынке есть несколько таких компаний. Да, цена у таких продавцов выше, но покупатель получает гарантии: автомобиль не в угоне, имеет прозрачную историю и находится в технически исправном состоянии. Постарайтесь избегать сделок «с рук», -отметил он.
Проверить автомобиль можно и самостоятельно – по ВИН-коду. В Казахстане доступны онлайн-сервисы и приложения, которые предоставляют данные о количестве владельцев, датах постановки на учёт, стране ввоза и других характеристиках. Базовая информация доступна бесплатно, а расширенный отчёт – за небольшую плату.
Эксперт пояснил, что в редких случаях угнанные автомобили всё же попадают на учёт через коррупционные схемы или махинации, чаще всего при сделках между частными лицами. Массового характера такие случаи в Казахстане не носили.
Ещё одной проблемой остаётся отмена сверки номеров двигателей, которая действует уже более 6 лет. Это облегчает ремонт и замену агрегатов, но одновременно создаёт лазейку: двигатель с угнанной машины может быть установлен в автомобиль с «чистым» ВИН-кодом.
Согласно информации портала gov.kz, при пропаже автомобиля нужно действовать незамедлительно:
После этого оперативники проверяют стоянки, мастерские, опрашивают свидетелей и сверяют данные с базами ранее судимых.
Сегодня в Казахстане большинство угнанных автомобилей удаётся вернуть владельцам. Однако риск приобрести «проблемную» машину при покупке подержанного авто остаётся. Чтобы свести его к минимуму, необходимо проверять документы, пользоваться официальными сервисами и совершать сделки только через надёжные каналы.
