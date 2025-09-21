Угоны автомобилей в Казахстане: статистика, риски и советы для покупателей

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане количество угонов автомобилей постепенно снижается, однако риск стать жертвой преступников или приобрести машину, находящуюся в розыске, остаётся. Специалисты дали важные рекомендации водителям, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

Фото: Pixabay

Сколько угонов фиксируют в стране

В уголовной практике различают два вида преступлений:

угон без цели хищения – когда машину используют временно, например, «покататься» или для совершения других противоправных действий;

кража автомобиля – тайное хищение с корыстной целью.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК, в декабре 2024 года в производстве находилось 181 уголовное дело о краже автомобилей, из них 143 были зарегистрированы в ЕРДР. В августе 2025-го показатель снизился до 57 дел (40 зарегистрированы).

Для сравнения: в 2023 году в производстве находилось 293 дела, при этом в ЕРДР зарегистрировано 247 случаев.

Сколько автомобилей удаётся вернуть

По информации МВД, раскрываемость в этой сфере остаётся высокой: более 95% угнанных автомобилей в 2024-2025 годах удалось найти и вернуть владельцам.

Как не купить угнанный автомобиль

Чтобы обезопасить себя при покупке подержанного автомобиля, в МВД рекомендуют:

проверять подлинность документов;

проходить осмотр на специализированном СТО, где сверяют номерные агрегаты;

переоформлять машину исключительно через спецЦОН, где проверят задолженности, залоги и факт нахождения авто в розыске;

избегать сделок по доверенности, отдавая предпочтение полному переоформлению.

В системе МВД предусмотрена автоматическая проверка на угон: автомобиль, находящийся в розыске, не сможет быть зарегистрирован.

Автоэксперт Виктор Марсаков отметил, что наиболее безопасно приобретать машины у специализированных компаний.

На рынке есть несколько таких компаний. Да, цена у таких продавцов выше, но покупатель получает гарантии: автомобиль не в угоне, имеет прозрачную историю и находится в технически исправном состоянии. Постарайтесь избегать сделок «с рук», -отметил он.

Проверить автомобиль можно и самостоятельно – по ВИН-коду. В Казахстане доступны онлайн-сервисы и приложения, которые предоставляют данные о количестве владельцев, датах постановки на учёт, стране ввоза и других характеристиках. Базовая информация доступна бесплатно, а расширенный отчёт – за небольшую плату.

Почему угнанные автомобили иногда проходят регистрацию

Эксперт пояснил, что в редких случаях угнанные автомобили всё же попадают на учёт через коррупционные схемы или махинации, чаще всего при сделках между частными лицами. Массового характера такие случаи в Казахстане не носили.

Ещё одной проблемой остаётся отмена сверки номеров двигателей, которая действует уже более 6 лет. Это облегчает ремонт и замену агрегатов, но одновременно создаёт лазейку: двигатель с угнанной машины может быть установлен в автомобиль с «чистым» ВИН-кодом.

Что делать при угоне

Согласно информации портала gov.kz, при пропаже автомобиля нужно действовать незамедлительно:

позвонить по номеру 102 – полиция запускает план «Перехват», наиболее эффективный в первые часы;

подать заявление об угоне в дежурную часть или онлайн;

подтвердить право собственности и подробно описать приметы автомобиля: госномер, особенности кузова, пробег, метки, детали салона и личные вещи.

После этого оперативники проверяют стоянки, мастерские, опрашивают свидетелей и сверяют данные с базами ранее судимых.

Итог

Сегодня в Казахстане большинство угнанных автомобилей удаётся вернуть владельцам. Однако риск приобрести «проблемную» машину при покупке подержанного авто остаётся. Чтобы свести его к минимуму, необходимо проверять документы, пользоваться официальными сервисами и совершать сделки только через надёжные каналы.