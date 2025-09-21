Министерство сельского хозяйство Казахстана сделало новое заявление по ценам на мясо

Қазақ тіліне аудару

Минсельхоз Казахстана объяснил свое раннее заявление по стоимости мяса в стране и назвал другие цены, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

В министерстве сельского хозяйства пояснили, что цена 3 400-3 500 тенге за килограмм является средней оптовой ценой на говядину у производителей.

В торговых точках столицы мясо реализуется с учётом расходов за доставку, хранение и других объективных факторов. В результате в Астане розничная цена достигает 3 700-4 300 тенге за килограмм. При этом грудино-лопаточная часть, входящая в перечень социально значимых продуктов и на категорию которых торговая надбавка не превышает 15%, продаётся по цене 3 100-3 400 тенге за килограмм, - сообщили в ведомстве.

Там же уточнили, что в регионах средняя розничная цена за килограмм мяса составляет 3500-4300 тенге.

Цена на премиальные отрубы (вырезка, толстый и тонкий край, часть костреца) и другие сегменты туши, такие как оковалок, пашина и другие, не регулируется государством и является рыночной.

Напомним, ранее в минсельхозе рассказали, из чего формируются цены на говядину в Казахстане, заявив что средняя себестоимость 1 килограмма мяса составляет порядка 2 800-3100 тенге. С учётом оптовой маржи в 15% формируется цена 3 400-3 500 тенге за 1 килограмм.