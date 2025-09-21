18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.19
636.44
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.09.2025, 13:33

Министерство сельского хозяйство Казахстана сделало новое заявление по ценам на мясо

Новости Казахстана 0 538

Минсельхоз Казахстана объяснил свое раннее заявление по стоимости мяса в стране и назвал другие цены, передает Lada.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В министерстве сельского хозяйства пояснили, что цена 3 400-3 500 тенге за килограмм является средней оптовой ценой на говядину у производителей.

В торговых точках столицы мясо реализуется с учётом расходов за доставку, хранение и других объективных факторов. В результате в Астане розничная цена достигает 3 700-4 300 тенге за килограмм. При этом грудино-лопаточная часть, входящая в перечень социально значимых продуктов и на категорию которых торговая надбавка не превышает 15%, продаётся по цене 3 100-3 400 тенге за килограмм, - сообщили в ведомстве.

Там же уточнили, что в регионах средняя розничная цена за килограмм мяса составляет 3500-4300 тенге.

Цена на премиальные отрубы (вырезка, толстый и тонкий край, часть костреца) и другие сегменты туши, такие как оковалок, пашина и другие, не регулируется государством и является рыночной.

Напомним, ранее в минсельхозе рассказали, из чего формируются цены на говядину в Казахстане, заявив что средняя себестоимость 1 килограмма мяса составляет порядка 2 800-3100 тенге. С учётом оптовой маржи в 15% формируется цена 3 400-3 500 тенге за 1 килограмм.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?