Магнитные возмущения 21 сентября: прогноз для метеозависимых казахстанцев

21 сентября 2025 года геомагнитная обстановка на Земле останется преимущественно стабильной, а вероятность сильных бурь оценивается как минимальная, передает Lada.kz со ссылкой на gorsite.ru .

По прогнозам специалистов, 21 сентября 2025 года на Земле ожидается спокойная геомагнитная ситуация. В течение суток возможны незначительные возмущения магнитосферы силой до 2 баллов, однако к вечеру уровень снизится до 1 балла. Скорость солнечного ветра составит около 344 километров в секунду, при этом вероятность появления полярных сияний отсутствует

Эксперты оценивают вероятность магнитных бурь в 17%, а геомагнитных возмущений – в 35%. При этом в 48% случаев магнитосфера останется стабильной. Индекс вспышечной активности удерживается на оранжевом уровне – 4,8. За прошедшие сутки было зафиксировано пять солнечных вспышек, одна из которых достигла класса M, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Специалисты кафедры общей ядерной физики поясняют, что магнитные бури возникают из-за воздействия выбросов Солнца на магнитное поле Земли. Хотя планета в целом защищает от подобных явлений, отдельные частицы все же могут проникать в атмосферу, влияя на самочувствие некоторых людей и работу техники. В то же время ученые подчеркивают, что прямых доказательств медицинского влияния этих процессов пока нет.

Для поддержания здоровья во время магнитных возмущений специалисты рекомендуют соблюдать режим дня, вести активный и здоровый образ жизни, больше времени проводить на свежем воздухе и уделять внимание полноценному сну.

Медики отмечают, что при повышенной геомагнитной активности возрастает риск скачков артериального давления и нарушений сердечного ритма. Поэтому людям, чувствительным к погодным изменениям, советуют дважды в день измерять давление – утром и вечером, а также придерживаться назначенного графика приема лекарств. При необходимости врачи рекомендуют обсуждать с лечащим специалистом возможность профилактического приема дополнительных препаратов для предотвращения обострения хронических заболеваний.