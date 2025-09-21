Казахстанский полузащитник подписал контракт с европейским клубом

Қазақ тіліне аудару

19-летний футболист из Казахстана продолжит карьеру в словацком клубе «Тренчин», заключив контракт до 30 июня 2026 года с возможностью продления, передает Lada.kz со ссылкой на TengriSport .

Фото: instagram.com/astrencin

Казахстанский полузащитник Шахмурза Адырбеков продолжит карьеру в Европе. Как сообщили в пресс-службе словацкого клуба «Тренчин», соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2026 года, при этом в контракте предусмотрена опция продления еще на один сезон.

Футболист начал выступления в резервной команде «Тренчина», однако его уверенная игра быстро привлекла внимание тренерского штаба основной команды. В дальнейшем Адырбеков стал участвовать в тренировках под руководством главного тренера, нидерландского специалиста Рикардо Мониза.

До переезда в Словакию полузащитник выступал за молодежный состав костанайского «Тобола». За эту команду он провел 18 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Кроме того, на его счету три выхода на поле в составе основной команды «Тобола».

«Тренчин», в свою очередь, является двукратным чемпионом Словакии – команда завоевывала титул в 2015 и 2016 годах. В текущем сезоне клуб занимает пятое место в национальном чемпионате, отставая от лидера турнирной таблицы всего на три очка.