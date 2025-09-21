18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.09.2025, 17:45

В Экибастузе дети сбросили кошку с 10-го этажа: зоозащитники требуют расследования

В Экибастузе группа детей 20 сентября сбросила кошку с десятого этажа жилого дома, животное погибло, а инцидент вызвал широкий общественный резонанс, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

В Экибастузе 20 сентября произошел инцидент, вызвавший возмущение горожан и защитников животных. Группа детей сбросила кошку с десятого этажа дома, расположенного на улице Торайгырова. По словам очевидцев, животное погибло на месте.

Волонтёр, присутствовавшая во дворе при разбирательстве, рассказала, что родители детей отрицали их причастность к происшествию.

Им было безразлично, каждый выгораживал своё чадо, утверждая, что их ребёнок не мог так поступить. Но факты говорят об обратном. Родители, очнитесь! Сегодня ваш ребёнок скинул кошку, завтра что?, - заявила женщина.

Местные жители сообщили, что один из участников издевательств не проживает в данном доме, но регулярно приходит во двор. По их словам, он уже ранее проявлял жестокость к животным.

Активисты напомнили, что подобные действия подпадают под Закон «Об ответственном обращении с животными», принятый в 2021 году и вступивший в силу в марте 2022-го. По их словам, это не первый случай жестокого обращения с кошками, а потому они потребовали от правоохранительных органов Экибастуза провести расследование и привлечь к ответственности родителей несовершеннолетних.

Защитники животных также заявили, что в случае давления на женщину, снявшую видео происшествия, они не оставят этот факт без внимания.

На фоне инцидента вновь обострилась дискуссия вокруг поправок к закону «Об ответственном обращении с животными», обсуждаемых на сайте epetition.kz. В документе предлагается ввести эвтаназию бездомных собак. По мнению активистов, это приведет к фактической легализации массового отлова и убийства животных, противоречит международным нормам и игнорирует мировой опыт гуманного контроля популяции.

Авторы петиции обратились в Минэкологии и администрацию президента с просьбой отказаться от данных поправок и рассмотреть альтернативный проект, подготовленный казахстанскими специалистами.

