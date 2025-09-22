«Сабр»: прохожий предотвратил драку водителей в Алматы

Қазақ тіліне аудару

В Алматы случайный прохожий сумел остановить ссору между водителем автобуса и таксистом, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр видео

Инцидент произошёл на одной из улиц города и был снят на видео, которое быстро распространилось в Instagram. На кадрах видно, как водитель автобуса и таксист не поделили дорогу и начали громко выяснять отношения прямо посреди проезжей части.

В разгар конфликта к ним подошёл прохожий и мирным тоном обратился к мужчинам со словами: «Давайте не будем ругаться, сабр». Его спокойная манера общения снизила напряжение, и спустя короткое время водители разъехались.

Пользователи соцсетей в комментариях отметили, что такой поступок заслуживает уважения. Многие подчеркнули: дорожные конфликты нередко перерастают в драки и могут заканчиваться трагически, тогда как одно вовремя сказанное слово способно предотвратить беду.