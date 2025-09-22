Диплом больше не главный в Казахстане: теперь курсы и тренинги имеют ту же силу

В Казахстане утвердили новую редакцию Национальной рамки квалификаций (НРК), сообщает Uchet.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения. Этот документ стал более современным и охватывает не только традиционное образование, но и альтернативные формы обучения, передает Lada.kz.
В рамках обновлённой НРК учитываются:
сертификаты о прохождении курсов;
участие в тренингах;
практический опыт;
квалификации, подтверждённые официально.
Таким образом, знания и навыки, полученные за пределами вуза, могут иметь такую же ценность для оценки специалиста, как и диплом о высшем образовании.
Документ ориентирован на всех участников рынка труда, включая:
государственные органы;
работодателей и отраслевые ассоциации;
профсоюзы;
учебные заведения;
самих граждан.
НРК призвана упростить процесс оценки компетенций и обеспечить единые подходы к формированию требований к профессиям.
Первый вице-министр труда и соцзащиты населения Аскарбек Ертаев отметил, что рамка разрабатывалась с учётом международных практик. Она основана на принципах прозрачности и сопоставимости, что позволяет легче признавать квалификации и делает рынок труда более динамичным.
Обновлённая НРК состоит из восьми уровней. Каждый уровень описывает:
сложность выполняемой работы;
степень ответственности специалиста;
необходимость определённых научных знаний.
Теперь при оценке квалификации учитываются не только диплом и трудовой стаж, но и:
сертификаты курсов;
результаты, подтверждённые на портале Career Enbek.
Признание ценности курсов, тренингов и практического опыта стало важным шагом в развитии системы непрерывного обучения. Казахстан закрепил принцип «образование на протяжении всей жизни», когда диплом — лишь один из способов подтвердить профессиональные навыки.
Комментарии0 комментарий(ев)