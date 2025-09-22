Диплом больше не главный в Казахстане: теперь курсы и тренинги имеют ту же силу

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане утвердили новую редакцию Национальной рамки квалификаций (НРК), сообщает Uchet.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения. Этот документ стал более современным и охватывает не только традиционное образование, но и альтернативные формы обучения, передает Lada.kz .

Фото: gov.kz

Что теперь признаётся наряду с дипломом

В рамках обновлённой НРК учитываются:

сертификаты о прохождении курсов;

участие в тренингах;

практический опыт;

квалификации, подтверждённые официально.

Таким образом, знания и навыки, полученные за пределами вуза, могут иметь такую же ценность для оценки специалиста, как и диплом о высшем образовании.

Для кого предназначена новая система

Документ ориентирован на всех участников рынка труда, включая:

государственные органы;

работодателей и отраслевые ассоциации;

профсоюзы;

учебные заведения;

самих граждан.

НРК призвана упростить процесс оценки компетенций и обеспечить единые подходы к формированию требований к профессиям.

Международный опыт и принципы прозрачности

Первый вице-министр труда и соцзащиты населения Аскарбек Ертаев отметил, что рамка разрабатывалась с учётом международных практик. Она основана на принципах прозрачности и сопоставимости, что позволяет легче признавать квалификации и делает рынок труда более динамичным.

Восемь уровней квалификаций

Обновлённая НРК состоит из восьми уровней. Каждый уровень описывает:

сложность выполняемой работы;

степень ответственности специалиста;

необходимость определённых научных знаний.

Теперь при оценке квалификации учитываются не только диплом и трудовой стаж, но и:

сертификаты курсов;

результаты, подтверждённые на портале Career Enbek.

Переход к концепции «образование всю жизнь»

Признание ценности курсов, тренингов и практического опыта стало важным шагом в развитии системы непрерывного обучения. Казахстан закрепил принцип «образование на протяжении всей жизни», когда диплом — лишь один из способов подтвердить профессиональные навыки.