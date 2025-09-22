18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.67
638.89
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.09.2025, 07:33

В Казахстане назвали масштабы проблем с качеством бензина — четверть образцов не прошла проверку

Новости Казахстана 0 633

В 2025 году в Казахстане резко обострилась тема качества топлива. Водители все чаще жалуются на перебои в работе машин после заправки, а государственные проверки фиксируют несоответствие стандартам. Tengri Auto направил официальный запрос в Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции, чтобы выяснить ситуацию, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Мнение автомобилистов: доверие под вопросом

Многие водители признаются, что относятся к выбору АЗС настороженно:

  • Разница в качестве внутри и за пределами города. Один из опрошенных отметил, что в областях его машина теряла тягу после заправки, поэтому теперь он старается заправляться только на крупных станциях и даже сохраняет чеки для доказательства в случае споров.

  • Сложности с выбором топлива. Другой автомобилист рассказал, что разобраться в технических характеристиках бензина непросто. Иногда после заправки на одной машине возникают перебои, тогда как другая работает без проблем. При этом он признает, что не сохраняет чеки, хотя понимает, что они могли бы пригодиться при жалобе.

Результаты лабораторных испытаний

По данным ведомства, четверть проверенных образцов топлива оказалась некачественной.

  • В 2025 году территориальные департаменты отобрали 27 образцов бензина и дизтоплива.

  • В 25% случаев зафиксированы нарушения по маркировке и ключевым показателям: октановому числу, массовой доле серы и другим параметрам.

Это означает, что каждый четвертый литр топлива в стране может не соответствовать установленным стандартам.

Действующие стандарты и требования

Качество топлива на территории Евразийского экономического союза регулируется техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 013/2011. Он охватывает все виды автомобильного и авиационного бензина, дизельное и судовое топливо, а также мазут и топливо для реактивных двигателей.

Прежде чем топливо поступает в продажу, оно должно пройти процедуру декларирования соответствия регламенту.

Как проходит контроль качества

Государственный контроль осуществляется в нескольких формах:

  • Плановые проверки – проводятся по графику, утверждаемому регулирующим органом.

  • Внеплановые проверки – инициируются при наличии жалоб и доказательств нарушений от граждан или компаний.

  • Профилактический контроль – включает контрольные закупки и отбор проб. В этом случае при выявлении нарушений сначала выносятся рекомендации без возбуждения административных дел.

Такой подход позволяет предупреждать нарушения и одновременно давать компаниям шанс исправить ситуацию.

Возможности для автомобилистов

Если водитель или компания располагают доказательствами нарушений, они могут подать обращение в территориальные департаменты комитета. Список аккредитованных лабораторий для проверки топлива доступен в Едином реестре ЕАЭС.

Ситуация на топливном рынке

Проблемы с качеством совпали с изменениями в ценообразовании:

  • С 30 января 2025 года Казахстан отменил государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, что привело к заметному росту стоимости.

  • Параллельно в России разгорелся топливный кризис: эксперты прогнозируют повышение цен на бензин на 0,5–2,5% по сравнению с концом июля.

Ранее сообщалось и о случаях, когда автомобили казахстанцев заправляли смесью бензина и дизеля, что еще больше подорвало доверие к автозаправкам.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?