В Казахстане назвали масштабы проблем с качеством бензина — четверть образцов не прошла проверку

В 2025 году в Казахстане резко обострилась тема качества топлива. Водители все чаще жалуются на перебои в работе машин после заправки, а государственные проверки фиксируют несоответствие стандартам. Tengri Auto направил официальный запрос в Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции, чтобы выяснить ситуацию, сообщает Lada.kz.

Мнение автомобилистов: доверие под вопросом

Многие водители признаются, что относятся к выбору АЗС настороженно:

Разница в качестве внутри и за пределами города. Один из опрошенных отметил, что в областях его машина теряла тягу после заправки, поэтому теперь он старается заправляться только на крупных станциях и даже сохраняет чеки для доказательства в случае споров.

Сложности с выбором топлива. Другой автомобилист рассказал, что разобраться в технических характеристиках бензина непросто. Иногда после заправки на одной машине возникают перебои, тогда как другая работает без проблем. При этом он признает, что не сохраняет чеки, хотя понимает, что они могли бы пригодиться при жалобе.

Результаты лабораторных испытаний

По данным ведомства, четверть проверенных образцов топлива оказалась некачественной.

В 2025 году территориальные департаменты отобрали 27 образцов бензина и дизтоплива .

В 25% случаев зафиксированы нарушения по маркировке и ключевым показателям: октановому числу, массовой доле серы и другим параметрам.

Это означает, что каждый четвертый литр топлива в стране может не соответствовать установленным стандартам.

Действующие стандарты и требования

Качество топлива на территории Евразийского экономического союза регулируется техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 013/2011. Он охватывает все виды автомобильного и авиационного бензина, дизельное и судовое топливо, а также мазут и топливо для реактивных двигателей.

Прежде чем топливо поступает в продажу, оно должно пройти процедуру декларирования соответствия регламенту.

Как проходит контроль качества

Государственный контроль осуществляется в нескольких формах:

Плановые проверки – проводятся по графику, утверждаемому регулирующим органом.

Внеплановые проверки – инициируются при наличии жалоб и доказательств нарушений от граждан или компаний.

Профилактический контроль – включает контрольные закупки и отбор проб. В этом случае при выявлении нарушений сначала выносятся рекомендации без возбуждения административных дел.

Такой подход позволяет предупреждать нарушения и одновременно давать компаниям шанс исправить ситуацию.

Возможности для автомобилистов

Если водитель или компания располагают доказательствами нарушений, они могут подать обращение в территориальные департаменты комитета. Список аккредитованных лабораторий для проверки топлива доступен в Едином реестре ЕАЭС.

Ситуация на топливном рынке

Проблемы с качеством совпали с изменениями в ценообразовании:

С 30 января 2025 года Казахстан отменил государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, что привело к заметному росту стоимости.

Параллельно в России разгорелся топливный кризис: эксперты прогнозируют повышение цен на бензин на 0,5–2,5% по сравнению с концом июля.

Ранее сообщалось и о случаях, когда автомобили казахстанцев заправляли смесью бензина и дизеля, что еще больше подорвало доверие к автозаправкам.