Казахстанская бабушка, у которой 48 внуков и 38 правнуков, каждое утро выходит на пробежку

Қазақ тіліне аудару

84-летняя жительница Жетысуской области Бактыбала Касымова удивляет односельчан и вдохновляет молодежь. Несмотря на почтенный возраст, каждое утро она выходит на пробежку и уверенно преодолевает несколько километров, включая подъемы в гору, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал "24kz".

Кадр из видео

Большая семья и радость долгой жизни

Бактыбала апа воспитывает огромную семью: у нее 48 внуков и 38 правнуков. Она радуется их успехам и с надеждой ждет появления праправнуков, уверенная, что сможет понянчить и их.

Секрет долголетия — спорт и движение

По словам сельчанки, именно спорт стал для нее залогом здоровья и долголетия. К бегу она пришла еще в 50 лет и с тех пор не пропустила тренировок более 35 лет.

«Если пропущу пробежку — начинаю болеть», — признается Бактыбала апа.

От непонимания к восхищению

В начале спортивного пути ее увлечение вызывало недоумение у соседей. Многие считали, что для пожилой женщины это слишком тяжело. Однако со временем их мнение изменилось: теперь односельчане восхищаются энергией и здоровьем бегуньи.

Пример для подражания

Бактыбала Касымова уверена: активность и позитивный настрой помогают ей сохранять бодрость. Она желает другим пожилым людям не сидеть на месте и находить радость в движении: