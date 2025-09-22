18+
22.09.2025, 08:44

Казахстанцев будут депортировать из России из-за отсутствия медицинской страховки

Новости Казахстана

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия внесла законопроект, согласно которому все мигранты, временно или постоянно проживающие в России, должны иметь действующий полис медицинского страхования — добровольный или обязательный, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: admbal.ru
Фото: admbal.ru

«ЛДПР внесла законопроект, который обяжет всех мигрантов иметь действующий полис медицинского страхования — добровольный или обязательный. Если у человека не окажется такого документа, предусмотрен механизм депортации», — подчеркнул Слуцкий.

Цель инициативы — укрепление системы здравоохранения

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что требование страхового полиса позволит снизить нагрузку на российскую систему здравоохранения и сократить расходы на медицинское обслуживание иностранных граждан.

Так, согласно расчетам ЛДПР, за последние пять лет только на лечение иностранных гостей, включая казахстанцев и других граждан стран СНГ, Россия потратила около 60 млрд рублей.

«У нас просто нет средств на помощь посторонним. А их количество растет — только в прошлом году в страну приехало более 6 миллионов иностранных граждан», — добавил Слуцкий.

Обязательное предоставление полиса при оформлении документов

Законопроект предусматривает, что при подаче заявлений на временное проживание в России мигранты должны будут предъявлять заверенную копию полиса обязательного (ОМС) или добровольного медицинского страхования (ДМС).

Таким образом, казахстанцы, а также граждане других стран, приезжающие в Россию, должны заранее позаботиться о наличии медицинской страховки, иначе их могут выдворить из страны.

Поддержка инициативы на уровне государства

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что власти на федеральном и региональном уровнях не должны игнорировать проблемы в сфере миграции. Введение обязательного страхования для мигрантов может стать одним из шагов к регулированию потоков приезжих и сохранению устойчивости здравоохранения в стране.

