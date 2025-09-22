Что ждет пенсионные накопления казахстанцев в 2026 году: новый выбор для вкладчиков

Қазақ тіліне аудару

С 2026 года в Казахстане стартует важный этап реформы пенсионной системы. Основные изменения коснутся управления накоплениями: частные управляющие компании получат больше полномочий, а сами вкладчики впервые смогут выбирать инвестиционную стратегию в зависимости от своего риск-профиля — от консервативной до агрессивной, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: gov.kz

Новый выбор для вкладчиков

До сих пор казахстанцы фактически не участвовали в управлении своими пенсионными средствами. Все решения принимал ЕНПФ и Национальный банк, что лишало людей гибкости и возможности адаптировать портфель под собственные цели.

Теперь ситуация изменится:

консервативные стратегии — для тех, кто близок к пенсии и не готов рисковать; в таких портфелях преобладают гособлигации и бумаги с высоким рейтингом;

умеренные стратегии — сбалансированные портфели, сочетающие облигации и акции;

агрессивные стратегии — для молодых и готовых к риску вкладчиков, где акцент будет сделан на акции, опционы и более рискованные корпоративные облигации.

Таким образом, появится реальный выбор, которого раньше у вкладчиков не было.

Проблемы действующей системы

Эксперты отмечают, что у накопительной пенсионной системы Казахстана есть несколько ключевых слабых мест:

отсутствие выбора стратегий и продуктов;

чрезмерное регулирование, заставляющее управляющие компании концентрироваться на государственных ценных бумагах;

государственные гарантии по доходности выше инфляции, которые снижают мотивацию УК к поиску более выгодных решений.

Иными словами, действующая модель ориентирована скорее на минимизацию рисков, чем на рост доходности.

Риски и ответственность

Любое инвестирование предполагает риски. В новой системе они будут напрямую зависеть от выбора вкладчика.

Для государства — сохранение минимальной гарантии доходности в ЕНПФ;

для частных компаний — необходимость объяснять клиентам соотношение риск/доходность и строить диверсифицированные портфели;

для граждан — ответственность за осознанный выбор стратегии.

Эксперты уверены: отказ от тотальной «опеки государства» неизбежен. Но для этого необходимо повышать финансовую грамотность населения.

Вопрос финансовой грамотности

Сегодня многие казахстанцы не обладают достаточными знаниями для самостоятельного формирования портфеля. Однако именно конкуренция частных компаний и разнообразие инвестиционных продуктов, по мнению специалистов, станет стимулом к повышению финансовой культуры.

Если вкладчики начнут сравнивать результаты управляющих, у них появится интерес глубже понимать, куда идут их деньги.

Куда направят пенсионные средства

Один из ключевых вопросов — в какие активы будут инвестироваться пенсионные накопления.

Зарубежные рынки — важная часть портфеля: так работают крупнейшие мировые фонды, включая Норвежский нефтяной фонд и суверенные фонды стран Персидского залива. Инвестиции в США, Европу или Китай не являются «оттоком капитала», а формируют доходность.

Казахстанский рынок — сможет оживиться за счет «длинных денег». Пенсионные фонды и управляющие компании формируют долгосрочный спрос на акции и облигации, чего сегодня недостаточно.

Однако для полноценного развития нужны новые эмитенты, интересные проекты и реформа корпоративного управления, особенно в компаниях с госучастием.

Итог: надежность или доходность?

С 2026 года перед казахстанцами встанет новый выбор:

остаться в ЕНПФ с гарантией, но ограниченной доходностью;

или доверить часть накоплений частным компаниям, получив шанс на более высокую прибыль, но и риск убытков.

Реформа обещает сделать пенсионные деньги настоящим драйвером фондового рынка и экономики. Но результат будет зависеть не только от управляющих компаний и государства, но и от готовности самих граждан взять ответственность за свои будущие выплаты.