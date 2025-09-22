Что ждет пенсионные накопления казахстанцев в 2026 году: новый выбор для вкладчиков

С 2026 года в Казахстане стартует важный этап реформы пенсионной системы. Основные изменения коснутся управления накоплениями: частные управляющие компании получат больше полномочий, а сами вкладчики впервые смогут выбирать инвестиционную стратегию в зависимости от своего риск-профиля — от консервативной до агрессивной, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.
До сих пор казахстанцы фактически не участвовали в управлении своими пенсионными средствами. Все решения принимал ЕНПФ и Национальный банк, что лишало людей гибкости и возможности адаптировать портфель под собственные цели.
Теперь ситуация изменится:
консервативные стратегии — для тех, кто близок к пенсии и не готов рисковать; в таких портфелях преобладают гособлигации и бумаги с высоким рейтингом;
умеренные стратегии — сбалансированные портфели, сочетающие облигации и акции;
агрессивные стратегии — для молодых и готовых к риску вкладчиков, где акцент будет сделан на акции, опционы и более рискованные корпоративные облигации.
Таким образом, появится реальный выбор, которого раньше у вкладчиков не было.
Эксперты отмечают, что у накопительной пенсионной системы Казахстана есть несколько ключевых слабых мест:
отсутствие выбора стратегий и продуктов;
чрезмерное регулирование, заставляющее управляющие компании концентрироваться на государственных ценных бумагах;
государственные гарантии по доходности выше инфляции, которые снижают мотивацию УК к поиску более выгодных решений.
Иными словами, действующая модель ориентирована скорее на минимизацию рисков, чем на рост доходности.
Любое инвестирование предполагает риски. В новой системе они будут напрямую зависеть от выбора вкладчика.
Для государства — сохранение минимальной гарантии доходности в ЕНПФ;
для частных компаний — необходимость объяснять клиентам соотношение риск/доходность и строить диверсифицированные портфели;
для граждан — ответственность за осознанный выбор стратегии.
Эксперты уверены: отказ от тотальной «опеки государства» неизбежен. Но для этого необходимо повышать финансовую грамотность населения.
Сегодня многие казахстанцы не обладают достаточными знаниями для самостоятельного формирования портфеля. Однако именно конкуренция частных компаний и разнообразие инвестиционных продуктов, по мнению специалистов, станет стимулом к повышению финансовой культуры.
Если вкладчики начнут сравнивать результаты управляющих, у них появится интерес глубже понимать, куда идут их деньги.
Один из ключевых вопросов — в какие активы будут инвестироваться пенсионные накопления.
Зарубежные рынки — важная часть портфеля: так работают крупнейшие мировые фонды, включая Норвежский нефтяной фонд и суверенные фонды стран Персидского залива. Инвестиции в США, Европу или Китай не являются «оттоком капитала», а формируют доходность.
Казахстанский рынок — сможет оживиться за счет «длинных денег». Пенсионные фонды и управляющие компании формируют долгосрочный спрос на акции и облигации, чего сегодня недостаточно.
Однако для полноценного развития нужны новые эмитенты, интересные проекты и реформа корпоративного управления, особенно в компаниях с госучастием.
С 2026 года перед казахстанцами встанет новый выбор:
остаться в ЕНПФ с гарантией, но ограниченной доходностью;
или доверить часть накоплений частным компаниям, получив шанс на более высокую прибыль, но и риск убытков.
Реформа обещает сделать пенсионные деньги настоящим драйвером фондового рынка и экономики. Но результат будет зависеть не только от управляющих компаний и государства, но и от готовности самих граждан взять ответственность за свои будущие выплаты.
