АФМ показало, как пенсионные деньги превратились в автопарк роскошных авто "стоматологов"

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) продемонстрировало имущество, изъятое в рамках громкого "стоматологического дела" в Атырауской области, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Многомиллиардные махинации с пенсионными деньгами

Ранее АФМ сообщало, что общий объем незаконно выведенных средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) превысил 200 миллиардов тенге. На похищенные деньги подозреваемые приобрели 15 автомобилей премиум-класса:

Mercedes-Benz G-class и GLE

BMW X7

Porsche Taycan

Cadillac Escalade

Стоимость автопарка составила более 600 миллионов тенге. Кроме того, фигуранты инвестировали в элитные квартиры, коммерческие объекты, земельные участки и ювелирные изделия.

Фиктивные стоматологические клиники

АФМ установило, что мошенники создали более 30 фиктивных стоматологических клиник в разных городах:

Атырау

Астана

Алматы

Шымкент

Актау

На самом деле клиники существовали только на бумаге — у них не было помещений, оборудования и квалифицированных сотрудников. Учредители организаций не имели медицинского образования.

За оформление поддельных документов подозреваемые брали от 10 до 20% от суммы снятых средств.

Расследование и следственные действия

В рамках расследования проведено 59 обысков, в отношении 10 лиц избирается мера пресечения. Поиск имущества, приобретённого на пенсионные деньги, продолжается.

АФМ также опровергла сообщения о нарушении прав подозреваемых:

"Все процессуальные действия проводятся с соблюдением действующего законодательства. У каждого подозреваемого есть защитник, адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам".

В ведомстве подчеркнули, что в случае несогласия с действиями АФМ подозреваемые и их адвокаты могут обратиться в суд или органы прокуратуры.

200 миллиардов на "зубное лечение"

9 сентября глава АФМ Жанат Элиманов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений. По данным агентства, 200 миллиардов тенге из ЕНПФ были выведены через фиктивные стоматологические услуги.

В "Отбасы банке" также выявили системные злоупотребления при оформлении заявок на оплату стоматологических услуг. Многие клиенты из разных регионов предпочитали проходить лечение именно в клиниках Атырау.

По данным банка, в период с 2021 года по август 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz проведено 795 424 транзакции на сумму 757 миллиардов тенге, из которых: