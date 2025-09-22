АФМ показало, как пенсионные деньги превратились в автопарк роскошных авто "стоматологов"

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) продемонстрировало имущество, изъятое в рамках громкого "стоматологического дела" в Атырауской области, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Ранее АФМ сообщало, что общий объем незаконно выведенных средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) превысил 200 миллиардов тенге. На похищенные деньги подозреваемые приобрели 15 автомобилей премиум-класса:
Mercedes-Benz G-class и GLE
BMW X7
Porsche Taycan
Cadillac Escalade
Стоимость автопарка составила более 600 миллионов тенге. Кроме того, фигуранты инвестировали в элитные квартиры, коммерческие объекты, земельные участки и ювелирные изделия.
АФМ установило, что мошенники создали более 30 фиктивных стоматологических клиник в разных городах:
Атырау
Астана
Алматы
Шымкент
Актау
На самом деле клиники существовали только на бумаге — у них не было помещений, оборудования и квалифицированных сотрудников. Учредители организаций не имели медицинского образования.
За оформление поддельных документов подозреваемые брали от 10 до 20% от суммы снятых средств.
В рамках расследования проведено 59 обысков, в отношении 10 лиц избирается мера пресечения. Поиск имущества, приобретённого на пенсионные деньги, продолжается.
АФМ также опровергла сообщения о нарушении прав подозреваемых:
"Все процессуальные действия проводятся с соблюдением действующего законодательства. У каждого подозреваемого есть защитник, адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам".
В ведомстве подчеркнули, что в случае несогласия с действиями АФМ подозреваемые и их адвокаты могут обратиться в суд или органы прокуратуры.
9 сентября глава АФМ Жанат Элиманов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений. По данным агентства, 200 миллиардов тенге из ЕНПФ были выведены через фиктивные стоматологические услуги.
В "Отбасы банке" также выявили системные злоупотребления при оформлении заявок на оплату стоматологических услуг. Многие клиенты из разных регионов предпочитали проходить лечение именно в клиниках Атырау.
По данным банка, в период с 2021 года по август 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz проведено 795 424 транзакции на сумму 757 миллиардов тенге, из которых:
Более 222 миллиардов тенге ушло в топ-20 клиник (половина в Атырау, остальные — в Алматы и Астане)
В одну из атырауских клиник направлено 22,9 миллиарда тенге пенсионных средств.
Комментарии0 комментарий(ев)