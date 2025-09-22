Казахстанцам открыли доступ к тайне, скрытой под капотом каждой машины

Қазақ тіліне аудару

22 сентября 2025 года в пресс-службе НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”» сообщили об обновлении мобильного приложения «ЦОН». Теперь автолюбители могут воспользоваться новым сервисом «История авто» , который позволяет быстро и удобно проверить юридическую чистоту транспортного средства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: insurancejournal.com

Новый сервис в приложении «ЦОН»

Для цифровизации и повышения качества госуслуг в приложение внедрили возможность получения полного отчета по автомобилю.

Сервис предоставляет данные о:

регистрации транспортного средства в РК;

наличии арестов и залогов;

административных штрафах;

фактах таможенного оформления;

уплате утилизационного сбора;

особых отметках и выданных техпаспортах.

Такая проверка помогает покупателям заранее выявить скрытые риски и убедиться в юридической чистоте автомобиля перед сделкой.

Удобство и защита от мошенничества

В госкорпорации подчеркнули, что новый сервис способствует повышению прозрачности сделок и снижает вероятность мошенничества на авторынке.

Для получения информации достаточно ввести VIN-код автомобиля. Отчет формируется в реальном времени, данные автоматически подтягиваются из государственных баз.

Сервис доступен в мобильном приложении «ЦОН» (App Store и Google Play) после авторизации по ИИН и номеру телефона.

Стоимость проверки

По данным НАО, услуга предоставляется на платной основе:

одна проверка — 500 тенге ;

пакет из 10 проверок — 4500 тенге ;

пакет из 20 проверок — 8000 тенге.

Таким образом, для постоянных пользователей предусмотрена экономия при покупке нескольких проверок.

Развитие цифровых сервисов

Впервые сервис «История авто» был запущен на портале eGov.kz в октябре 2024 года, а в мобильном приложении eGov Mobile — в ноябре того же года.

Со 2 сентября 2025 года казахстанцы также получили возможность оформлять договор купли-продажи транспортных средств онлайн в приложении «ЦОН».

Это очередной шаг к цифровизации государственных услуг и созданию удобной экосистемы для автомобилистов.