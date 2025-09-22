Казахстанцам открыли доступ к тайне, скрытой под капотом каждой машины

22 сентября 2025 года в пресс-службе НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”» сообщили об обновлении мобильного приложения «ЦОН». Теперь автолюбители могут воспользоваться новым сервисом «История авто», который позволяет быстро и удобно проверить юридическую чистоту транспортного средства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Для цифровизации и повышения качества госуслуг в приложение внедрили возможность получения полного отчета по автомобилю.
Сервис предоставляет данные о:
регистрации транспортного средства в РК;
наличии арестов и залогов;
административных штрафах;
фактах таможенного оформления;
уплате утилизационного сбора;
особых отметках и выданных техпаспортах.
Такая проверка помогает покупателям заранее выявить скрытые риски и убедиться в юридической чистоте автомобиля перед сделкой.
В госкорпорации подчеркнули, что новый сервис способствует повышению прозрачности сделок и снижает вероятность мошенничества на авторынке.
Для получения информации достаточно ввести VIN-код автомобиля. Отчет формируется в реальном времени, данные автоматически подтягиваются из государственных баз.
Сервис доступен в мобильном приложении «ЦОН» (App Store и Google Play) после авторизации по ИИН и номеру телефона.
По данным НАО, услуга предоставляется на платной основе:
одна проверка — 500 тенге;
пакет из 10 проверок — 4500 тенге;
пакет из 20 проверок — 8000 тенге.
Таким образом, для постоянных пользователей предусмотрена экономия при покупке нескольких проверок.
Впервые сервис «История авто» был запущен на портале eGov.kz в октябре 2024 года, а в мобильном приложении eGov Mobile — в ноябре того же года.
Со 2 сентября 2025 года казахстанцы также получили возможность оформлять договор купли-продажи транспортных средств онлайн в приложении «ЦОН».
Это очередной шаг к цифровизации государственных услуг и созданию удобной экосистемы для автомобилистов.
