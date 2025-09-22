18+
Курсы валют в банках Актау:
542.67
638.89
6.51
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
22.09.2025, 11:48

Казахстанцам открыли доступ к тайне, скрытой под капотом каждой машины

Новости Казахстана 0 1 262

22 сентября 2025 года в пресс-службе НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”» сообщили об обновлении мобильного приложения «ЦОН». Теперь автолюбители могут воспользоваться новым сервисом «История авто», который позволяет быстро и удобно проверить юридическую чистоту транспортного средства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: insurancejournal.com
Фото: insurancejournal.com

Новый сервис в приложении «ЦОН»

Для цифровизации и повышения качества госуслуг в приложение внедрили возможность получения полного отчета по автомобилю.

Сервис предоставляет данные о:

  • регистрации транспортного средства в РК;

  • наличии арестов и залогов;

  • административных штрафах;

  • фактах таможенного оформления;

  • уплате утилизационного сбора;

  • особых отметках и выданных техпаспортах.

Такая проверка помогает покупателям заранее выявить скрытые риски и убедиться в юридической чистоте автомобиля перед сделкой.

Удобство и защита от мошенничества

В госкорпорации подчеркнули, что новый сервис способствует повышению прозрачности сделок и снижает вероятность мошенничества на авторынке.

Для получения информации достаточно ввести VIN-код автомобиля. Отчет формируется в реальном времени, данные автоматически подтягиваются из государственных баз.

Сервис доступен в мобильном приложении «ЦОН» (App Store и Google Play) после авторизации по ИИН и номеру телефона.

Стоимость проверки

По данным НАО, услуга предоставляется на платной основе:

  • одна проверка — 500 тенге;

  • пакет из 10 проверок — 4500 тенге;

  • пакет из 20 проверок — 8000 тенге.

Таким образом, для постоянных пользователей предусмотрена экономия при покупке нескольких проверок.

Развитие цифровых сервисов

Впервые сервис «История авто» был запущен на портале eGov.kz в октябре 2024 года, а в мобильном приложении eGov Mobile — в ноябре того же года.

Со 2 сентября 2025 года казахстанцы также получили возможность оформлять договор купли-продажи транспортных средств онлайн в приложении «ЦОН».

Это очередной шаг к цифровизации государственных услуг и созданию удобной экосистемы для автомобилистов.

