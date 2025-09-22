18+
22.09.2025, 13:04

Казахстан получил триллионы: кто из нефтяных гигантов отдал больше всех?

Новости Казахстана 0 4 855

За восемь месяцев 2025 года десять ведущих компаний нефтегазового сектора перечислили в бюджет Казахстана свыше 3,8 трлн тенге налогов и обязательных платежей. Данные обнародовал Комитет государственных доходов по запросу издания LSсообщает Lada.kz. 

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Абсолютный лидер – «Тенгизшевройл»

Основная доля поступлений пришлась на компанию «Тенгизшевройл», которая направила в бюджет 2,3 трлн тенге. Это больше показателя аналогичного периода 2024 года (2,04 трлн тенге).

Второе место – Карачаганакский проект

Филиал «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» обеспечил поступления на сумму 733,2 млрд тенге, однако это ниже уровня прошлого года, когда компания заплатила 820,49 млрд тенге.

Другие крупные налогоплательщики

Значительные суммы в бюджет внесли и другие игроки отрасли:

  • «Мангистаумунайгаз» – 164,08 млрд тенге (в 2024 году – 187,5 млрд).

  • Филиал «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» – 102,6 млрд тенге (150,6 млрд).

  • «Каражанбасмунай» – 84,08 млрд тенге (103,9 млрд).

  • «Эмбамунайгаз» – 83,4 млрд тенге (111,08 млрд).

  • «КазМунайГаз» – 77,5 млрд тенге (51,3 млрд).

  • «Озенмунайгаз» – 68,2 млрд тенге (111,8 млрд).

  • «СНПС-Актобемунайгаз» – 66,6 млрд тенге (93,6 млрд).

  • СП «Казгермунай» – 45,9 млрд тенге (51,2 млрд).

Итог

Несмотря на снижение отчислений ряда компаний по сравнению с прошлым годом, нефтегазовая отрасль остается главным источником доходов бюджета. Львиная доля поступлений обеспечивается несколькими гигантами, прежде всего «Тенгизшевройл» и Карачаганакским проектом.

