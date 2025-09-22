Казахстанского пенсионера оставили без выплат на 9 месяцев по странному поручению

Қазақ тіліне аудару

71-летний житель Талгара в Алматинской области, Василий Самарский, уже почти девять месяцев не получает положенные пенсионные выплаты. Его банковский счет в АО «Евразийский банк» оказался заблокированным по поручению полиции. При этом мужчина утверждает, что ни официальных уведомлений, ни четких объяснений от правоохранительных органов или финансового учреждения он так и не получил, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграм-канал “Письма президенту”.

Фото: gov.kz

Версия пенсионера: блокировка без предупреждения

По словам Самарского, средства перестали поступать еще в начале года. С того момента доступ к счету оказался закрыт:

«Уже больше восьми месяцев я не могу получить ни тенге. В банке говорят лишь, что счет заблокирован по поручению полиции. Почему и за что – никто не объясняет. Сказали только, что якобы мошенники пытались воспользоваться моим счетом. Но меня никто не предупредил заранее», – рассказывает пенсионер.

Фактически мужчина остался без единственного источника существования.

Нарушение конституционных прав

Авторы телеграм-канала «Письма президенту» считают такие действия грубым нарушением законодательства.

Правозащитники подчеркивают:

пенсия является социальным пособием, которое не может быть ограничено без решения суда;

блокировка единственного источника дохода ставит под угрозу жизнь и здоровье пожилого человека;

ответственность должны понести как представители банка, так и должностные лица, причастные к незаконной блокировке.

Бесплодные обращения в инстанции

Родные пенсионера пытались решить проблему, обращаясь в разные государственные органы. Однако ситуация до сих пор остается нерешенной.

Теперь семья Самарского настаивает на вмешательстве Генеральной прокуратуры Казахстана. Они требуют провести проверку действий полиции и Евразийского банка, а также восстановить пенсионеру доступ к его средствам.