Казахстанцам напомнили о выплатах с конца 90-х: что скрывает старое постановление правительства

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана напомнили о специальном государственном пособии, которое назначается отдельным категориям граждан уже более двух десятилетий. Эта мера социальной поддержки введена в 1999 году и продолжает действовать до настоящего времени, сообщает Lada.kz.
По словам пресс-секретаря ведомства Мадияра Уакпаева, размер пособия ежегодно увеличивается вместе с ростом минимального расчетного показателя (МРП). В 2025 году сумма варьируется от 7 864 до 542 616 тенге, что соответствует диапазону от 2 до 138 МРП.
Специальное пособие предоставляется наиболее заслуженным и социально уязвимым категориям граждан. В их число входят:
ветераны Великой Отечественной войны;
участники боевых действий в других странах;
лица, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ;
вдовы воинов, погибших в годы ВОВ;
семьи военнослужащих, погибших при исполнении;
супруги умерших ветеранов или блокадников Ленинграда;
Герои Советского Союза, Социалистического Труда, кавалеры ордена Трудовой Славы;
удостоенные звания «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері» и «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»;
труженики тыла времен ВОВ;
участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
жертвы политических репрессий и лица, пострадавшие от них (пенсионеры и люди с инвалидностью);
граждане, получающие пенсии за особые заслуги перед РК;
другие льготные категории, предусмотренные законодательством.
По данным МТСЗН, сегодня специальное государственное пособие назначено более чем 208 тысячам казахстанцев. В министерстве подчеркивают, что эта мера остается важным инструментом социальной защиты и будет продолжать ежегодно индексироваться.
