22.09.2025, 15:26

Казахстанцам напомнили о выплатах с конца 90-х: что скрывает старое постановление правительства

Новости Казахстана

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана напомнили о специальном государственном пособии, которое назначается отдельным категориям граждан уже более двух десятилетий. Эта мера социальной поддержки введена в 1999 году и продолжает действовать до настоящего времени, сообщает Lada.kz. 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

По словам пресс-секретаря ведомства Мадияра Уакпаева, размер пособия ежегодно увеличивается вместе с ростом минимального расчетного показателя (МРП). В 2025 году сумма варьируется от 7 864 до 542 616 тенге, что соответствует диапазону от 2 до 138 МРП.

Кто имеет право на получение

Специальное пособие предоставляется наиболее заслуженным и социально уязвимым категориям граждан. В их число входят:

  • ветераны Великой Отечественной войны;

  • участники боевых действий в других странах;

  • лица, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ;

  • вдовы воинов, погибших в годы ВОВ;

  • семьи военнослужащих, погибших при исполнении;

  • супруги умерших ветеранов или блокадников Ленинграда;

  • Герои Советского Союза, Социалистического Труда, кавалеры ордена Трудовой Славы;

  • удостоенные звания «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері» и «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»;

  • труженики тыла времен ВОВ;

  • участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;

  • жертвы политических репрессий и лица, пострадавшие от них (пенсионеры и люди с инвалидностью);

  • граждане, получающие пенсии за особые заслуги перед РК;

  • другие льготные категории, предусмотренные законодательством.

Сколько человек уже получают выплаты

По данным МТСЗН, сегодня специальное государственное пособие назначено более чем 208 тысячам казахстанцев. В министерстве подчеркивают, что эта мера остается важным инструментом социальной защиты и будет продолжать ежегодно индексироваться.

2
9
2
