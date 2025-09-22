ЕНТ в Казахстане ждёт масштабная трансформация

Қазақ тіліне аудару

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек заявил о предстоящих серьёзных изменениях в системе Единого национального тестирования (ЕНТ). По его словам, в ближайшее время начнётся глубокая модернизация методологии и содержания экзамена с привлечением международных экспертов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Education .

Фото: gov.kz

Сотрудничество с ETS

Заявление прозвучало на фоне визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США, где он встретился с генеральным директором Educational Testing Service (ETS) Амитом Севаком.

Справка: ETS — одна из крупнейших в мире некоммерческих организаций, специализирующихся на разработке и проведении стандартизированных тестов. Она работает более 75 лет и занимается созданием методик оценки знаний, востребованных в образовании и профессиональной сфере.

По итогам переговоров принято решение о создании совместной рабочей группы с участием ведущих специалистов ETS. Она займётся адаптацией и обновлением казахстанского ЕНТ.

Цель реформы

По словам министра Нурбека, новая модель ЕНТ должна соответствовать мировым стандартам:

в разработке будут задействованы эксперты международного уровня;

предполагается многоэтапная работа по совершенствованию структуры экзамена;

основное внимание уделят качеству заданий и методике их составления.

«Мы хотим превратить ЕНТ в тест международного уровня с самой передовой методологией и высокими стандартами качества», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее озвученные инициативы

Напомним, ранее депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявлял о необходимости адаптации правил проведения ЕНТ с учётом развития искусственного интеллекта и современных технологий. По его мнению, традиционный формат экзамена уже не отвечает новым вызовам.

Как проходит ЕНТ сегодня

Действующие правила тестирования были утверждены ещё в 2017 году. С тех пор в них вносились изменения, но общий формат сохранился:

экзамен включает 5 предметов : три обязательных и два профильных на выбор;

всего — 120 заданий : история Казахстана — 20, математическая грамотность — 10, грамотность чтения — 10, два профильных предмета — по 40;

время на выполнение — 240 минут , для абитуриентов с особыми образовательными потребностями предусмотрены дополнительные 40 минут;

тест можно сдавать как в электронном, так и в бумажном формате;

результаты можно обжаловать через процедуру апелляции.

Перспектива

Реформа ЕНТ обещает стать одной из самых значимых в казахстанской системе образования за последние годы. Власти рассчитывают, что обновлённый экзамен не только повысит объективность оценки знаний выпускников, но и сделает систему сопоставимой с международными образовательными стандартами.