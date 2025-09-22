ЕНТ в Казахстане ждёт масштабная трансформация

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек заявил о предстоящих серьёзных изменениях в системе Единого национального тестирования (ЕНТ). По его словам, в ближайшее время начнётся глубокая модернизация методологии и содержания экзамена с привлечением международных экспертов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Education.
Заявление прозвучало на фоне визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США, где он встретился с генеральным директором Educational Testing Service (ETS) Амитом Севаком.
Справка: ETS — одна из крупнейших в мире некоммерческих организаций, специализирующихся на разработке и проведении стандартизированных тестов. Она работает более 75 лет и занимается созданием методик оценки знаний, востребованных в образовании и профессиональной сфере.
По итогам переговоров принято решение о создании совместной рабочей группы с участием ведущих специалистов ETS. Она займётся адаптацией и обновлением казахстанского ЕНТ.
По словам министра Нурбека, новая модель ЕНТ должна соответствовать мировым стандартам:
в разработке будут задействованы эксперты международного уровня;
предполагается многоэтапная работа по совершенствованию структуры экзамена;
основное внимание уделят качеству заданий и методике их составления.
«Мы хотим превратить ЕНТ в тест международного уровня с самой передовой методологией и высокими стандартами качества», — подчеркнул глава ведомства.
Напомним, ранее депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявлял о необходимости адаптации правил проведения ЕНТ с учётом развития искусственного интеллекта и современных технологий. По его мнению, традиционный формат экзамена уже не отвечает новым вызовам.
Действующие правила тестирования были утверждены ещё в 2017 году. С тех пор в них вносились изменения, но общий формат сохранился:
экзамен включает 5 предметов: три обязательных и два профильных на выбор;
всего — 120 заданий:
история Казахстана — 20,
математическая грамотность — 10,
грамотность чтения — 10,
два профильных предмета — по 40;
время на выполнение — 240 минут, для абитуриентов с особыми образовательными потребностями предусмотрены дополнительные 40 минут;
тест можно сдавать как в электронном, так и в бумажном формате;
результаты можно обжаловать через процедуру апелляции.
Реформа ЕНТ обещает стать одной из самых значимых в казахстанской системе образования за последние годы. Власти рассчитывают, что обновлённый экзамен не только повысит объективность оценки знаний выпускников, но и сделает систему сопоставимой с международными образовательными стандартами.
Комментарии0 комментарий(ев)